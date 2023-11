Haas: Fittipaldi und Bearman in Abu Dhabi im Einsatz

Pietro Fittipaldi und Oliver Bearman werden für das Haas-Team beim Test nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi im Einsatz sein. Das Duo rückt am 28. November im Rahmen des Nachwuchstests und zum Testen von Reifen aus.

Dass Pietro Fittipaldi für das Haas-Team ausrücken darf, ist keine grosse Überraschung, denn der 17-jährige Brasilianer, der kürzlich seine Teilnahme an der IndyCar-Saison im nächsten Jahr bestätigt hat, ist der offizielle Test- und Reservefahrer der US-Truppe. Zuletzt war er im Rahmen des Pirelli-Reifentests auf dem Silverstone Circuit im Juli für das Haas-Team im Einsatz. Damals legte er fast 700 km im VF-23 zurück.

Noch frischer ist der jüngste Formel-1-Einsatz von Oliver Bearman. Der Ferrari-Nachwuchsfahrer nahm in Mexiko am ersten freien Training für das Haas-Team teil. Auch in Abu Dhabi wird der Teenager aus Grossbritannien bei der ersten Session wieder im Haas-Renner mit von der Partie sein.

«Wir haben ein spannendes Aufgebot für den letzten Einsatz in diesem Jahr», sagt Teamchef Günther Steiner. «Pietros Zuverlässigkeit wird vom Team immer sehr geschätzt, vor allem, weil wir noch Daten und Wissen für die nächste Saison sammeln. Daher ist es passend, dass er nach dem Reifentest in Silverstone seine Testarbeit fortsetzt.»

«Ollie hatte einen grossartigen ersten Einsatz mit uns in Mexico-Stadt, und seine Einstellung, seine Arbeitsmoral und sein Feedback haben uns wirklich beeindruckt. Deshalb freuen wir uns, ihm mehr Zeit im Team zu geben, damit er sein Wissen über das Fahren eines Formel-1-Autos weiter ausbauen kann», fügt der Südtiroler an.

«Es ist immer grossartig, ein Formel-1-Auto zu fahren und die Entwicklungsarbeit mit dem Team zusammen fortsetzen zu können», freut sich Fittipaldi. «Ich freue mich darauf, die letzten Runden der Saison mit dem Team zu drehen.»

«Ich freue mich sehr darauf, den Young Driver Test mit dem Haas-Team in Abu Dhabi zu absolvieren», sagte Bearman. «Ich fahre zuerst das erste Training am Freitag und es ist super, dass ich danach einen ganzen Tag im Auto haben werde. Es ist die letzte Chance für das Team, in diesem Jahr auf der Strecke für die nächste Saison zu arbeiten und ich werde versuchen, einen guten Job zu machen.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12