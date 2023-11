Alpine: Esteban Ocon krank, wildes Schumacher-Gerücht

​Der Formel-1-Rennstall Alpine bestätigt: GP-Sieger Esteban Ocon fühlt sich nicht wohl, soll aber bis Freitag wieder fit sein. Gerüchte, wonach Mick Schumacher sein Cockpit übernehme, sind haltlos.

Der französische Formel-1-Rennstall Alpine bestätigt: «Esteban Ocon fühlt sich schon die ganze Woche umwohl und hat von seinen Ärzten den Rat bekommen, sich am Donnerstag zu schonen.»

«Obschon er auf dem Weg der Besserung ist, wird er aus diesem Grund die üblichen Medienverpflichtung nicht wahrnehmen können. Wir erwarten ihn so bald als möglich an der Rennstrecke.»

Kurz nach dieser Nachricht von Alpine begannen im Netz Spekulationen, wonach Mick Schumacher hier in Abu Dhabi zum Einsatz kommen könnte. Mit der Erklärung, der junge Schumacher fahre ja 2024 ohnehin für Alpine – in der Langstrecken-WM.



Diese Gerüchte sind aus drei Gründen haltlos: Erstens wird seitens Alpine beteuert, Ocon werde am Freitag fahren.



Zweitens ist der Reservefahrer von Alpine nicht Mick Schumacher, sondern der Australier Jack Doohan. Der Sohn der Motorradlegende Mick Doohan sass im ersten Training von Mexiko im Auto und wird auch hier in Abu Dhabi für Alpine fahren, übrigens für Ocon.



Und drittens besitzt Schumacher einen Mercedes-Vertrag. Mick ist in dieser Saison zwar tatsächlich als Formel-1-Reservefahrer gemeldet, aber für Mercedes und McLaren.





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12