George Russell (Mercedes): «Eine seltsame Saison»

​Die Saison 2023 von George Russell ist eine Enttäuschung: In 21 von 22 WM-Läufen nur ein Podestplatz (Dritter in Spanien), achter WM-Zwischenrang. Der Brite über «ein Jahr verpasster Gelegenheiten».

Vor einem Jahr durfte George Russell wirklich stolz sein: Im ersten Jahr als Mercedes-Werksfahrer wurde er toller WM-Vierter, zwei Ränge vor Superstar Lewis Hamilton, der junge Russell eroberte acht GP-Podestplätze, und als Krönung gewann er in Brasilien nach dem Sprint auch seinen ersten Grand Prix. Daraufhin waren die Erwartungen für 2023 gewaltig.

Ein Jahr später herrscht Katerstimmung: George Russell ist auf den achten WM-Rang abgesackt, stand in der ganzen Saison nur einmal auf dem Siegerpodest (in Barcelona), Hamilton hingegen ist WM-Dritter mit sechs Podestauftritten.

Die Kollision mit Max Verstappen in Las Vegas passt zur verpatzten Saison des 25-jährigen Russell: «Ein Spiegelbild meiner Saison. Ich habe einen möglichen dritten Platz weggeworfen.»

«Diese Saison ist für mich eine komplette Katastrophe. Ich habe nur noch ein Ziel – ich will mithelfen, dass wir Platz 2 im Konstrukteurs-Pokal verteidigen. Aber wie mein Jahr verläuft, das ist wirklich ein Jammer.»



«Ich habe viel zu oft wichtige Punkte verloren. Der Motorschaden in Melbourne hat einen Platz unter den besten Drei gekostet, vielleicht sogar den Sieg. In Zandvoort lief das Rennen bei Mischverhältnissen nicht für uns. In Singapur habe ich Rang 3 in die Mauer gesetzt. In Kanada habe ich ebenfalls einen Fehler gemacht, wieder zehn Punkte futsch. In Baku habe ich den Re-Start versemmelt, in Las Vegas der Fehler mit Verstappen.»



«Letztlich ist 2023 eine seltsame Saison. Wir hatten oft wirklich soliden Speed, aber viele gute Ergebnisse sind uns durch die Finger geronnen. Es ist eine Saison der verpassten Gelegenheiten. Manchmal ist es im Motorsport so – bei einem guten Lauf hast du oft Glück; und wenn der Wurm drin ist, dann hast du oft Pech.»



«Ich will im kommenden Winter in Ruhe analysieren, wie 2023 verlaufen ist. Vor einem Jahr kam scheinbar spielend ein gutes Ergebnis nach dem anderen. 2023 jedoch, obschon ich fand, dass ich in der Quali und im Rennen stärker gefahren bin, kamen diese Ergebnisse meist nicht. Das will ich mir in Ruhe ansehen.»



Auf die Frage, wie konkurrenzfähig Mercedes in Abu Dhabi sein werde, sagt Russell: «Da bin ich in diesem Jahr oft überrascht worden. Es gab Rennen, in welchen ich glaubte, dass wir sehr stark sein würden, und dann kam es anders. Und an anderen Wochenenden lief es genau umgekehrt. Ich bin für alles offen. Aber Fakt ist, dass Ferrari im Quali-Trimm wohl schneller ist als wir, aber in vielen Rennen hatten wir im Rennen das bessere Tempo.»



«Wir haben einen heissen Tanz mit Ferrari, und sie waren in Las Vegas sehr gut. Wir werden unsere Leistung auf den Punkt bringen müssen, um die Nase vorn zu behalten.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12