Carlos Sainz: Was Ferrari für 2024 machen muss

​Der zweifache GP-Sieger Carlos Sainz spricht darüber, was sich bei Ferrari ändern muss, um 2024 vom ersten Rennen an auf Augenhöhe mit Red Bull Racing zu kämpfen. «Das ist ein realistisches Ziel.»

Das grosse Ziel von Ferrari beim WM-Finale 2023 in Abu Dhabi: Mercedes den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal abluchsen. Das ist Schadensbegrenzung, denn eigentlich wollte Ferrari mit Red Bull Racing in diesem Jahr um den WM-Titel kämpfen.

Carlos Sainz ist der einzige Fahrer, der RBR in dieser Saison eine Niederlage beibringen konnte, mit seiner taktischen Meisterleistung in Singapur. Im Fahrerlager des Yas Marina Circuit sagt der 29-jährige Spanier: «Wir haben bei Ferrari alle Zutaten, um ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe des WM-Titels. Und gewisse Aspekte des diesjährigen Autos würde ich gerne beim 2024er Rennwagen sehen – etwa Top-Speed oder wie stabil der Wagen auf der Bremse ist. Der Wagen ist prima in 90-Grad-Kurven und liegt gut auf Randsteinen.»

«Aber wenn wir einen besseren Allround-Rennwagen haben wollen, dann werden wir bei einigen dieser Punkte Kompromisse eingehen müssen. Wir müssen es schaffen, ein Auto zu haben, das auf jeder Art von Rennstrecke schnell ist, vor allem im Rennen.»

«Wir müssen verstehen, wieso wir in Sachen Reifen-Management gemessen an Red Bull Racing und auch McLaren zu wenig gut sind.»



Wie weit Ferrari bei dieser Arbeit ist, darüber will sich Sainz nicht zu sehr in die Karten gucken lassen. «Sagen wir einfach, der Wagen fühlt sich in der Simulation anders an. Wie konkurrenzfähig das Auto sein wird, werden wir erst bei den Testfahrten und dann beim ersten Rennen 2024 in Bahrain erahnen.»



Der Madrilene weiter: «Es ist ein realistisches Ziel, vom ersten Rennen 2024 an auf Augenhöhe mit Red Bull Racing anzutreten. Und wenn McLaren im Laufe einer Saison 2023 solche Fortschritte erreichen können, dann müssen wir das auch können.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12