McLaren: Reservisten-Rolle für Pato O’Ward

Das McLaren-Team nutzt vor dem Start des letzten Rennwochenendes des Jahres in Abu Dhabi die Chance, um die Verpflichtung von Pato O’Ward als einen der Reserve-Fahrer für die Saison 2024 zu bestätigen.

In diesem Jahr hat McLaren durch den Streit mit Alex Palou nicht nur einen IndyCar-Fahrer für das nächste Jahr verloren. Mit der unliebsamen Trennung vom 26-jährigen Spanier endet auch dessen Engagement als Formel-1-Reservist für den Traditionsrennstall aus Woking. Vor dem Start des WM-Finales in Abu Dhabi hat McLaren nun den Nachfolger des IndyCar-Champions von 2021 und 2023 bestätigt.

Im nächsten Jahr gehört Pato O’Ward zum Reservisten-Pool des Formel-1-Teams des britischen Sportwagen-Herstellers. Der 24-Jährige aus Mexiko begann im zarten Alter von sechs Jahren mit dem Rennfahren und stiess 2020 zur McLaren-Familie, als er beim Arrow McLaren Team an Bord ging.

O’Ward hat mehrere Entwicklungsfahrer-Testeinsätze im MCL35M bestritten und war auch beim Young Driver Test 2021 mit von der Partie. Im vergangenen Jahr durfte er im Rahmen des ersten freien Trainings in Abu Dhabi weitere Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln. Neben seiner Tätigkeit als Ersatzfahrer für McLaren wird er weiterhin in der IndyCar-Serie für das Arrow-McLaren-Team Gas geben.

«Pato hatte eine beachtliche Saison in der IndyCar-Serie und hat bei seinen Testeinsätzen gute Leistungen erbracht. Daher lag es nahe, den nächsten Schritt zu machen, da er nun für eine FIA-Superlizenz in Frage kommt. Angesichts des umfangreichen Kalenders ist es klug, sicherzustellen, dass wir über einen breiten Pool an Fahrern verfügen, auf den wir bei Bedarf zurückgreifen können. Wir freuen uns darauf, seine Fortschritte in dieser neuen Rolle zu sehen», sagt Teamchef Andrea Stella.

«Ich freue mich, diese neue Aufgabe in der McLaren-Familie zu übernehmen. Ich habe schon viel Zeit mit dem Formel-1-Team verbracht, bin bereits im freien Training gefahren und habe an einigen Tests teilgenommen. Ich habe immer gesagt, dass es nie ein schlechter Tag ist, wenn man in ein Formel-1-Auto einsteigen darf, und so freue ich mich darauf, neben meinen Pflichten bei Arrow McLaren im nächsten Jahr dem Reservefahrer-Pool beizutreten», freut sich O’Ward.

