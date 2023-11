Sergio Pérez (5.): «Wir müssen verflixt aufpassen»

​Ein merkwürdiger Tag auch für den sechsfachen GP-Sieger Sergio Pérez: Im ersten Training von Abu Dhabi Zuschauer, im zweiten Training ebenfalls Zuschauer, aber aus anderen Gründen.

Der Mexikaner Sergio Pérez ist frustriert. Im ersten Training zum Grossen Preis von Abu Dhabi musste er zugucken, weil Red Bull Racing in beiden Rennwagen Nachwuchsleute einsetzte. Im zweiten Training wurde das Geschehen durch die Unfälle von Carlos Sainz und Nico Hülkenberg unterbrochen, wieder Däumchendrehen für Fahrer wie «Checo» Pérez.

Der WM-Zweite sagt im Fahrerlager des Yas Marina Circuit: «Ein merkwürdiger Tag. Bei mir kam noch hinzu, dass wir in aller Eile eine Veränderung an der Vorderachse machen mussten, weil ich mit dem Handling zu Beginn des Trainings nicht klarkam.»

«Auf den mittelharten Reifen bin ich kaum zum Fahren gekommen. Mit den weichen Pirelli bin ich voll in den Verkehr jener Piloten geraten, welche Dauerläufe mit viel Sprit im Tank machten.»

«Jetzt müssten wir verflixt aufpassen, was wir in Sachen Abstimmung machen. Denn wir werden nun ein drittes Training haben, bei dem die Pistenverhältnisse nicht jenen von Quali und Rennen entsprechen, und dann geht es bereits ins Abschlusstraining.»



«Was heute passiert ist, das ist nicht repräsentativ für den weiteren Verlauf des Wochenendes. Am meisten bedaure ich, dass ich keine Chance auf brauchbare Dauerläufe hatte.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497