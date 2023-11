Carlos Sainz (Crash): «Ein kostspieliger Fehler»

Carlos Sainz beendete das zweite Training in Abu Dhabi mit einem Crash

Carlos Sainz schaffte im zweiten Training von Abu Dhabi nur vier Runden, bevor er in der Streckenbegrenzung landete. Er sprach hinterher über die Gründe für den Abflug und entschuldigte sich auch beim Ferrari-Team.

Für Carlos Sainz hat das letzte Rennwochenende des Jahres in Abu Dhabi genauso begonnen wie das Kräftemessen zuvor: Der Spanier produzierte einen Crash im zweiten Training und bescherte seinem Ferrari-Team damit jede Menge Arbeit. Anders als in Las Vegas war diesmal aber nicht die gebrochene Umrandung eines Ventildeckels Schuld am Abflug.

Vielmehr wurde dem aktuellen WM-Vierten eine Bodenwelle eingangs der dritten Kurve zum Verhängnis. Sainz verlor die Kontrolle über seinen roten Renner und krachte in die Streckenbegrenzung. Der Schaden am Ferrari war offensichtlich gross. Entsprechend enttäuscht war der 29-Jährige aus Madrid, als er zusammenfasste: «Das war natürlich nicht der Freitag, den ich mir hier in Abu Dhabi gewünscht habe.»

«Wir haben im ersten freien Training ein paar Dinge bei der Abstimmung ausprobiert und ich freute mich schon auf das zweite Training, um die Änderungen auszuprobieren», seufzte Sainz. «Leider fuhr ich dann eingangs der dritten Kurve über eine grosse Bodenwelle und verlor dabei die Kontrolle über mein Fahrzeug», fügte er an.

«Das Auto setzte auf und ich landete in der Streckenbegrenzung. Das war ein kostspieliger Fehler und es tut mir leid für die Mechaniker, denen ich damit zusätzliche Arbeit beschert habe. Ich bin mir sicher, dass das Auto bis zum dritten Training wieder einsatzbereit sein wird und ich denke, dass es ein hart umkämpftes und interessantes Qualifying werden wird», ergänzte der zweifache GP-Sieger.

2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497