George Russell (6.): «Nicht ganz klar, wo wir stehen»

George Russell war im ersten freien Training in Abu Dhabi der Schnellste, die zweite Session schloss er mit etwas mehr als drei Zehnteln Rückstand auf die Bestzeit von Charles Leclerc auf dem sechsten Platz ab.

Zum Auftakt ins letzte Rennwochenende der Saison in Abu Dhabi rückten nur zehn der 20 Stammfahrer aus. Denn im ersten Training waren zehn Nachwuchsfahrer für die unterschiedlichsten Teams im Einsatz. Auch bei Mercedes nahm nur einer der beiden Stammpiloten an der ersten Session teil: George Russell fuhr 26 Runden und war am Ende der schnellste Fahrer im Feld.

Der 25-Jährige kam im zweiten Training auf 17 Runden und beendete den Tag auf dem sechsten Platz der FP2-Zeitenliste. Von der Bestzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc trennten ihn 0,313 sec, die Top-5 verpasste er nur um eine Hundertstel. Nach getaner Arbeit fasste er zusammen: «Das war ein relativ positiver Freitag für uns.»

«Im ersten Training waren viele Rookies auf der Strecke, so dass wir nicht ganz klar erkennen konnten, wo unser relatives Tempo im Vergleich zum restlichen Feld liegt. Fred hat jedoch einen guten Job für das Team gemacht, und wir haben viele nützliche Daten gesammelt, die wir uns ansehen können», schilderte Russell.

«Das zweite Training war eine Session mit langen Unterbrechungen, so dass wir auch hier keinen Überblick darüber bekommen konnten, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten stehen», fügte der Brite an. «Nichtsdestotrotz haben wir eine Menge zu analysieren, und das wird uns hoffentlich in eine gute Position bringen, um das letzte Rennen der Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen. Ich bin gespannt auf das restliche Rennwochenende.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497