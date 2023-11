Toto Wolff über FIA: «Vorgeladen wie ein Schuljunge»

​Die beiden Teamchefs Toto Wolff (Mercedes) und Fred Vasseur (Ferrari) haben für ihre Schimpftiraden in Las Vegas vom Autosport-Weltverband FIA eine Verwarnung erhalten. Was Toto Wolff dazu sagt.

Richtig dicke Luft in Las Vegas. Zuerst platzte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur der Kragen, «denn das Wochenende von Carlos Sainz ist «verdorben», Originalton des Franzosen: «fucked up». Dies, nachdem der Spanier über eine defekte Abwasserrohr-Ummantelung gefahren war, was am Ferrari Schäden in mutmasslicher Höhe von zwei Millionen Dollar erzeugte.

Toto Wolff platzte der Kragen, als Journalisten thematisierten, dass die Formel 1 wegen des abgebrochenen Trainings hier wohl ein blaues Auge eingefangen habe. Solche Unterstellungen fand Wolff lächerlich, und auch er verwendete das geächtete Wort für den «verf…… Abflussdeckel», der ohnehin bald niemanden mehr interessieren werde.

Das alles fanden die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA überhaupt nicht lustig. Der Österreicher und der Franzose mussten sich bei den Rennkommissaren erklären und erhielten danach für ihre Wortwahl eine Verwarnung.

Toto Wolff dazu auf Sky: «Das war prima. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich zu etwas vorgeladen wurde. Das erste Mal geschah 1984, da war ich zwölf und noch ein Schuljunge.»



Dann wurde der Wiener ernst: «Letztlich ist es natürlich so, dass wir Vorbilder sind und hier unseren Sport repräsentieren. Klar kann einem das F-Wort mal rausrutschen, aber Fakt ist – wir haben auch viele junge Zuschauer, und wir sollten auf unsere Sprache achten.»



«Ich anerkenne, dass wir als Wettbewerber dem Sportkodex unterworfen sind, und der schliesst nun mal mit ein, sich ethisch makellos zu verhalten. Es gibt bestimmte Richtlinien, und an die haben wir uns zu halten, im Interesse des Sports.»





