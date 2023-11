Nico Hülkenberg: «Damit habe ich nicht gerechnet»

Nico Hülkenberg: «Wir werden im Rennen einige Umstände brauchen, die uns in die Hände spielen, damit wir so weit vorne bleiben können»

Nico Hülkenberg überraschte sich im Qualifying von Abu Dhabi selbst mit dem Q3-Einzug und der achtschnellsten Runde. Der Deutsche weiss: Hinter ihm starten viele schnelle Gegner ins letzte Saisonrennen.

Für die beiden Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen verlief das letzte Qualifying in diesem Jahr in Abu Dhabi sehr unterschiedlich. Während Ersterer den Q3-Einzug schaffte, kam sein Teamkollege nicht über das Q1 hinaus und musste sich mit der 17. Position begnügen. Hülkenberg drehte hingegen am Ende die achtschnellste Runde und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für den Grand Prix.

Der Deutsche gestand: «Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, denn am Freitag kam ich kaum zum Fahren. Ich habe eine Runde auf den mittelharten Reifen gedreht, was keine gute Ausgangsposition für das Qualifying war. Aber am Morgen hatte ich bereits im dritten Training ein gutes Gefühl im Auto und deshalb konnte ich auch gleich Vertrauen fassen.»

Und Hülkenberg erklärte: «Das gute Gefühl hatte ich dann auch im Qualifying. Ich drehte einige solide Runden und habe keine Zeit verloren, damit bin ich natürlich zufrieden.» Gleichzeitig betonte er: «Hinter mir starten viele schnelle Gegner, und wir werden im Rennen einige Umstände brauchen, die uns in die Hände spielen, damit wir so weit vorne bleiben können. Aber wir werden natürlich wie immer alles geben, um das zu schaffen.»

Magnussen seufzte hingegen: «Ich wusste nicht wirklich, was ich erwarten sollte, denn es war das ganze bisherige Wochenende ein wenig ein Auf und Ab. Im zweiten Training sah es gut aus und auch in der dritten Session wirkte alles ganz gut – zumindest auf den mittelharten Reifen, denn wir waren da nicht auf der weichen Mischung unterwegs.»

«Das ist das letzte Rennen des Jahres, deshalb werden wir noch einmal alles geben und versuchen, so viele Daten wie möglich für das Team zu sammeln. Aber ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr», fügte der Däne an.

Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit