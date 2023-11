Carlos Sainz: «Das haben die mit Absicht gemacht»

Ferrari-Star Carlos Sainz erlebte nach einem schwierigen Auftakt ins Rennwochenende von Abu Dhabi auch ein enttäuschendes Qualifying. Der Spanier beklagte sich nach seinem Q1-Aus über die Konkurrenz.

Wie schon in Las Vegas scheint auch das Rennwochenende in Abu Dhabi für Carlos Sainz verhext zu sein. Im zweiten Training musste der Ferrari-Pilot einen Crash einstecken, im Qualifying kam er nicht über das Q1 hinaus und musste sich mit Platz 16 begnügen.

«Ich hatte so viel Verkehr», klagte der Spanier auf dem Weg zurück an die Box. Und erklärte auch: «Ich denke, das haben die Mercedes mit Absicht getan. Sie hielten mich in der fünften Kurve auf, die Alpine-Renner waren in den Kurven 2 und 3 im Weg.»

Nachdem er seinen GP-Renner an der Box abgestellt hatte, beschwerte sich Sainz auch über das Timing beim letzten schnellen Q1-Versuch: «Wir waren einfach zu spät draussen und kamen deshalb mitten im Chaos an mit dem Verkehr und all dem. Wir hatten ein Problem mit dem Frontflügel und aus irgend einem Grund waren wir als Letzte auf der Bahn.»

«Deshalb waren wir dann unter Druck und dann waren im ersten und zweiten Sektor viele Autos im Weg. Wir hätten eine saubere Runde gebraucht, ein reibungsloses Q1, und das hatten wir nicht, deshalb kam ich dann nicht weiter», klagte der aktuelle WM-Vierte.

Zusammenfassend fügte Sainz an: «Das war bisher ein sehr hartes Wochenende für uns, nicht nur wegen des Crashs, auch weil das Tempo nicht berauschend ist. Das Auto fühlt sich nicht schlecht an, aber das, was die Stoppuhr anzeigt, ist einfach nicht gut. Das war natürlich nicht das Qualifying, das wir brauchen. Aber wir werden versuchen, im Rennen wieder nach vorne zu kommen und ich denke, wir haben das Potenzial, ein besseres Resultat zu erzielen.»

Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit