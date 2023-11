Fred Vasseur: «Ein guter Schritt fürs nächste Jahr»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur musste in Abu Dhabi zwar im Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung eine Niederlage gegen Mercedes einstecken. Dennoch hatte er auch viel Positives zu sagen.

Drei Punkte fehlten Ferrari am Ende auf das Mercedes-Team, das sich beim WM-Finale in Abu Dhabi den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung sichern konnte. Der Rennstall aus Maranello ging mit vier Punkten Rückstand auf die Werksmannschaft der deutschen Marke ins letzte Kräftemessen und wusste schon vor dem Rennen, dass es schwierig werden würde, Mercedes den zweiten Gesamtrang streitig zu machen.

Charles Leclerc machte mit dem zweiten Platz alles richtig, zu Beginn des Rennens versuchte er noch, an Leader Max Verstappen vorbeizukommen, wollte im Duell aber nicht zu viel riskieren, weil er wusste, dass viel auf dem Spiel stand. Keine Chance auf Punkte hatte Carlos Sainz, der nach einem verpatzten Qualifying von Position 16 ins Rennen musste und am Ende als Achtzehnter gewertet wurde.

Teamchef Fred Vasseur erklärte: «Wir hätten etwas aggressiver sein und versuchen können, Russell einzubremsen, aber andererseits wollten wir die Saison auch positiv beenden, das war wichtig für das Team. Dass wir mit Charles den zweiten Platz erringen und auf diese Art und Weise die Saison beenden konnten, ist ein guter Schritt fürs nächste Jahr. Das war schon die richtige Wahl.»

Zum bescheidenen Rennen von Sainz sagte der Franzose: «Carlos hatte ein paar Probleme mit dem Tempo und wir mussten ihn beim ersten Stopp erneut auf den harten Reifen auf die Strecke schicken. Für uns bestand nur eine Chance auf Punkte, wenn wir eine rote Flagge oder zumindest eine Safety-Car-Phase gehabt hätten. Es ist sehr schade für seine Seite der Box.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12