Christian Horner: «Wir sind alle unglaublich stolz»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich über Max Verstappens 19. Saisonsieg in Abu Dhabi

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich auch beim Saisonfinale in Abu Dhabi über eine starke Vorstellung von Max Verstappen und den 21. Saisonsieg der Mannschaft aus Milton Keynes freuen.

Mit seinem 19. Saisonsieg bescherte Max Verstappen dem Red Bull Racing Team einen würdigen Abschluss für ein aussergewöhnliches Jahr, in dem die Mannschaft aus Milton Keynes 21 von 22 Siege feiern durfte.

Nur das Strassenrennen in Singapur ging an Ferrari-Star Carlos Sainz, die restlichen Siege machten Max Verstappen und Sergio Pérez unter sich aus, wobei Ersterer mit 19 Triumphen den Grossteil davon errang.

Red Bull Racing durfte sich in der Wüste über den 113. GP-Triumph in der Team-Geschichte freuen, zum siebten Mal gewann das Team von Christian Horner auf dem Wüstenkurs. Vier Mal war es Max Verstappen, der in Abu Dhabi vom höchsten Podesttreppchen strahlte, drei Abu-Dhabi-Siege gehen auf das Konto von Sebastian Vettel.

Noch während Verstappen auf dem Weg zurück zur Box war, erklärte der Teamchef über Funk: «Max, du warst in diesem Jahr absolut überragend. Du hast 19 Siege errungen und mehr als 1000 Führungsrunden gedreht, du hast eine unglaubliche Saison gezeigt.»

«Es war ein absolutes Privileg, dir dabei zuzusehen, wie du dieses Auto fährst, das von einem brillanten Team gebaut wurde. Wir sind alle unglaublich stolz auf dich und das ist eine ganz besondere Runde, also geniesse jeden Moment und geniesse diese letzten Meter im RB19», fügte der Brite hörbar emotional an.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12