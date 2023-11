Carlos Sainz (Ferrari): «Schatten auf meiner Saison»

​Der Spanier Carlos Sainz beendete seine GP-Saison 2023 an der Box von Ferrari, nach einer fragwürdigen Rennstrategie der Italiener. Der Spanier sagt: «Ich will ergründen, wo unser Speed hingekommen ist.»

Die Formel-1-Saison 2023 ging für den zweifachen GP-Sieger Carlos Sainz seltsam zu Ende. Ferrari hatte bis kurz vor Schluss des Abu Dhabi-GP gehofft, dass noch eine Safety Car-Phase kommen würde, aber diese Rechnung ging nicht auf.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Madrilene auf dem Yas Marina Circuit nur mit harten Reifen gefahren und hatte sich zwischendurch bis auf Rang 6 vorgearbeitet, aber im Formel-1-Reglement steht, dass im WM-Lauf mindestens zwei verschiedene Reifenmischungen verwendet werden müssen. Sainz wurde eine Runde vor Schluss an die Box geholt und aufgrund eines Motorproblems gar nicht mehr auf die Bahn gelassen. Er wurde als überrundeter 18. gewertet.

Merkwürdige zwei Rennen zum Schluss des Jahres für Sainz: In Las Vegas wurde sein Ferrari von einem defekten Wasserabfluss-Mantel aufgeschlitzt, sein Auto war kaputt. Dazu setzte es von der FIA noch eine Strafe von zehn Rängen zurück wegen Motorwechsels. Sainz wurde in der Glitzerstadt Sechster.

Wegen der verpatzten Ferrari-Stategie und der Nullnummer von Abu Dhabi sackte Sainz in der Fahrer-WM auf den siebten Schlussrang ab, nur sechs Punkte hinter dem viertplatzierten Fernando Alonso.



«Letztlich war es ein anständiges Jahr», sagt der 29-jährige Sainz über eine Saison, die ihm seinen zweiten Sieg eingebracht hat, beim Nacht-GP von Singapur. «Aber wir hätten mit etwas mehr Konstanz erheblich bessere Ergebnisse erzielen können.»



«Mit den letzten beiden Rennwochenenden von Las Vegas und Abu Dhabi bin ich überhaupt nicht zufrieden, das wirft einen Schatten auf meine Saison. In früheren Jahren habe ich in den letzten Läufen der Saison immer besonders starke Leistungen gezeigt, aber dieses Mal war das nicht möglich. Ich werde mich jetzt in aller Ruhe hinsetzen und analysieren, was da alles schiefgelaufen ist.»



Es passt zum WM-Ausklang von Sainz, dass damit Ferrari auch das Ziel versemmelte, Mercedes noch den zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal abspenstig zu machen. «Sehr enttäuschend», resümiert Sainz. «Wir hätten auf dem Yas Marina Circuit erheblich schneller sein müssen, aber dieser Speed kam nie. Auch das will ich ergründen.»



Sainz reiste wie sein Stallgefährte Charles Leclerc von Abu Dhabi nicht nach Europa zurück, sondern weiter nach Dschidda: In der saudi-arabischen Küstenstadt findet das Ferrari-Festival statt.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12