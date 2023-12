Christian Horner: Geburtstagsparty mit Star-Besetzung

Auch an der Strecke von Las Vegas wurde Horner mit einem Geburtstagskuchen überrascht

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner feierte seinen 50. Geburtstag bereits am 16. November. Eine nachträgliche Überraschungsfeier gab es für den Briten nun von Gattin Geri Horner in London.

Christian Horner hat am 16. November seinen 50. Geburtstag gefeiert. Der Brite, der seit 18 Jahren Teamchef des Red Bull Racing Teams ist, wurde einst von Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko entdeckt. Weil der Chef von Max Verstappen an seinem runden Geburtstag mit der Formel 1 beim vorletzten WM-Lauf in Las Vegas unterwegs war, konnte nicht standesgemäss gefeiert werden.

Das holte der Brite nun in seiner Heimat Grossbritannien nach. Gefeiert wurde im Gourmet-Restaurant St. Mount im Londoner Stadtteil Mayfair. Organisiert hatte die Feier seine Gattin Geri Horner. Das ehemalige Spice-Girl lockte ihren Mann mit der Aussicht auf ein romantisches Abendessen zur Party.

Die Überraschung gelang, denn zur Feier erschienen gleich mehrere Star-Gäste, um Horner zu gratulieren. Für das Ständchen sorgten neben Ex-Spice-Girl Emma Bunton noch die Ikonen Ron Wood (Rolling Stones) und Rod Stewart. Take That-Sänger Gerry Barlow sang zudem an einem E-Piano und lieferte auch einen Solo-Auftritt ab.

Später schaute sogar noch der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone mit Gattin Fabiana vorbei. Auf der dreistöckigen Horner-Torte war passend die Aufschrift «World Champion» zu lesen. Das Ex-Spice-Girl Geri Halliwell-Horner ist auch Mutter des gemeinsamen Sohns Monty (6). Horner und seine Frau Geri sind seit acht Jahren verheiratet.