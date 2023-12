George Russell: «So viele Mechaniker, die krank sind»

Im Rahmen des Saisonfinales in Abu Dhabi sprach George Russell über die hohe Belastung der immer länger dauernden Formel-1-Saison. Diese fordert ihren Tribut, betonte der Mercedes-Pilot.

Fünf Rennwochenenden in sechs Wochen mussten die Formel-1-Mannschaften und ihre Stars zum Ende der diesjährigen Saison absolvieren, und das brachte manch einen an die Belastungsgrenze und darüber hinaus.

George Russell bestätigte im Rahmen des letzten Kräftemessens in Abu Dhabi, das nur wenige Tage nach dem Rennen in Las Vegas stattfand: «Es gibt so viele Mechaniker, die krank sind.» Und der Mercedes-Pilot betonte: «Ich denke, wir Fahrer haben es noch am besten von allen Leuten im Fahrerlager, denn wir reisen anders.»

«Wir sind in einer sehr glücklichen Lage. Aber alle anderen im Paddock und auch die Ingenieure in den Werken haben wirklich Mühe. Sie müssen die ständigen Zeitzonen-Wechsel ertragen und der Körper weiss dann irgendwann einmal nicht mehr, wo man ist. Man isst zu unterschiedlichen Zeiten, lebt in unterschiedlichen Hotels, Umgebungen und Zeitzonen», stellte der 25-Jährige klar.

«Das bringt dich körperlich ganz durcheinander», weiss Russell, der auf Besserung durch Massnahmen wie etwa eine Einführung eines Schicht-Systems hofft: «Es wird darüber gesprochen, das Personal so einzusetzen, dass die Leute nicht bei allen Rennen im Einsatz sind, und ich denke, es wäre gut, wenn es so kommt. Ich glaube nicht, dass es für so viele Leute tragbar ist, 24 Rennen pro Saison zu absolvieren, vor allem, weil der WM-Kalender geografisch gesehen immer noch nicht viel Sinn macht.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12