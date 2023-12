Ausgezeichnet: Ehre für Formel-1-Rookie Oscar Piastri

Um McLaren-Talent Oscar Piastri stritten sich die Formel-1-Teams bereits vor seinem GP-Debüt, und das zu Recht: Der Australier übertraf im ersten Jahr die hohen Erwartungen. Dafür wurde er jetzt ausgezeichnet.

Dass Oscar Piastri ein ganz besonderes Rennfahrer-Talent ist, bewies er bereits vor seinem Aufstieg in die Formel 1. Der heutige McLaren-Pilot setzte sich drei Mal in Folge als Rookie in den Nachwuchsklassen Formel Renault Eurocup, Formel 3 und Formel 2 durch. Danach legte er ein Jahr als Test- und Reservefahrer ein.

Damals gehörte Piastri noch zum Alpine-Nachwuchsprogramm, doch weil die Franzosen ihn zunächst beim mässig erfolgreichen Williams-Team unterbringen wollten und erst als Fernando Alonso seinen Abgang ankündigte als Nachfolger für den zweifachen Weltmeister bestätigten, unterschrieb er einen Vertrag mit dem Traditionsrennstall McLaren.

Die Briten bereuten es nicht, bis vor der Schlichtungsstelle für Vertragsstreitigkeiten um die Verpflichtung von Piastri gekämpft zu haben, denn der 22-Jährige aus Melbourne schaffte es, die hohen Erwartungen noch zu übertreffen. Bereits beim zwölften GP-Einsatz in Belgien wurde er im Sprint Zweiter, in Japan stand er nach dem GP als Dritter auf dem Podest und in Katar durfte er seinen ersten Sprint-Sieg und Platz 2 im Sonntagsrennen feiern.

Damit krönte Piastri seine erste Saison in der Königsklasse mit dem neunten WM-Rang. Der Australier wurde dafür als bester Rookie mit dem Autosport-Award ausgezeichnet. Die Trophäe präsentierte der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen, Piastri bedankte sich bei der Preisübergabe in einer Video-Mitteilung dafür.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12