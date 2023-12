Christian Horner erwartet Gegenwind von drei Gegnern

In dieser Saison konnte das Red Bull Racing Team 21 von 22 GP-Siege feiern. Teamchef Christian Horner warnt dennoch: «Wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.» Er weiss: Die Konkurrenz schläft nicht.

Mit dem RB19 konnten das Red Bull Racing Team und Max Verstappen viele neue Rekorde aufstellen. Kein Auto war in der bisherigen Geschichte der Formel 1 so dominant wie der Dienstwagen des dreifachen Champions. Mit einer Erfolgsrate von 95,45 Prozent hat der GP-Renner aus der Feder des genialen Konstrukteurs einen neuen Rekord aufgestellt.

Auch die Erfolgsrate von Max Verstappen kann sich sehen lassen. Mit 19 Siegen in 22 Grands Prix kommt er auf eine Siegesquote von 86 Prozent. Er drehte mehr als 1000 Führungsrunden und sammelte doppelt so viele Punkte wie sein Teamkollege Sergio Pérez, der zwei Grands Prix gewonnen und den zweiten Platz in der WM erobert hat.

Doch trotz dieser Erfolge bleibt Christian Horner vorsichtig, wenn es um die Erfolgsaussichten im nächsten Jahr geht. Obwohl die Konkurrenz eine jahrelange Dominanz von Red Bull Racing vorhergesagt hat, warnt der Teamchef des Rennstalls aus Milton Keynes im «Sky Sports F1»-Interview: «Keiner bleibt stehen. Wir haben zwar eine grossartige Basis, deshalb wird der nächste GP-Renner eher eine Weiterentwicklung als eine Revolution sein.»

«Aber ich bin mir sicher, dass sich das Feld im nächsten Jahr etwas annähern wird. Wir können uns also nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Unsere Konkurrenten sind alle grossartige Mannschaften. McLaren, Ferrari und Mercedes waren gegen Ende der Saison gut in Form. Deshalb denke ich, dass die grossen Teams im nächsten Jahr mit voller Kraft in der WM antreten werden.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12