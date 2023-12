Christian Horner: So hat Red Bull Racing dominiert

Das Red Bull Racing Team hat in diesem Jahr die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Rennstalls erlebt. Teamchef Christian Horner weiss: Die Leistung gelang nur durch die starke Leistung der ganzen Mannschaft.

Mit der Saison 2023 haben Red Bull Racing und Max Verstappen neue Massstäbe gesetzt. Das Team aus Milton Keynes entschied 21 der 22 Grands Prix und 5 der 6 Sprintrennen für sich. Nur in Singapur triumphierte mit Ferrari-Star Carlos Sainz ein Fahrer aus einer anderen Mannschaft an einem Rennsonntag. McLaren-Rookie Oscar Piastri begeisterte die Kenner mit seinem Sprint-Sieg in Katar.

Alle anderen Siege gingen an das Red Bull Racing-Duo, wobei Champion Max Verstappen für die meisten Erfolge verantwortlich war. Teamchef Christian Horner betonte im Rahmen der FIA-Preisverleihung in Baku aber auch, dass die ganze Mannschaft eine starke Leistung erbracht hat. «Es war eine bemerkenswerte Saison für uns und keiner hätte sich vorstellen können, dass wir ein solches Jahr erleben», erklärte er.

Und der Brite zählte stolz auf: «Wir haben 21 der 22 Grands Prix gewonnen, fünf der sechs Sprints für uns entschieden, haben beide WM-Titel verteidigt und viele Rekorde gebrochen, von denen einige seit 1988 bestanden haben.» Er weiss: «Jeder im Team hat auf einem unglaublichen Niveau gearbeitet. Denn es geht ja nicht nur um das Design des Autos und dessen Einsatz.»

«Es geht auch um die Arbeit in jeder einzelnen Abteilung darum, alle möglichen Herausforderungen zu meistern, wie etwa die unterschiedlichen Streckencharakteristiken und Bedingungen. Auch Honda hat uns ein sehr zuverlässiges und grossartiges Produkt für dieses Jahr zur Verfügung gestellt», stellte Horner mit Blick auf den Motorenpartner seiner Mannschaft fest. «Es ist die Kombination all dieser Faktoren, die zu dieser aussergewöhnlichen Team-Leistung geführt hat, die wohl sehr schwer zu wiederholen ist.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12