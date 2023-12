Sergio Pérez über WM-Kalender: «Sind am Limit»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez hat einen klaren Wunsch an die Formel-1-Verantwortlichen geäussert. Der diesjährige WM-Zweite fordert eine effizientere Gestaltung des immer länger werdenden WM-Kalenders.

Dass 2023 die GP-Stars und ihre Teams bis an die Belastungsgrenze gefordert hat, lässt einige Formel-1-Stars sorgenvoll auf das nächste Jahr blicken. Denn in dieser Saison mussten die GP-Stars 22 WM-Runden absolvieren, 2024 stehen mit 24 Terminen so viele Kräftemessen wie noch nie auf dem Programm.

Mercedes-Pilot George Russell erklärte etwa beim Saisonfinale in Abu Dhabi: «Ich glaube nicht, dass es für so viele Leute tragbar ist, 24 Rennen pro Saison zu absolvieren, vor allem, weil der WM-Kalender geografisch gesehen immer noch nicht viel Sinn macht.»

Damit sprach er einigen Berufskollegen aus der Seele. Auch Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez erklärte: «Dieser letzte Teil der Saison war durch das ganze Hin- und Herreisen sehr intensiv. Wir sind mit der Anzahl Rennen sicherlich am Limit, das betrifft nicht nur die Fahrer, sondern auch alle Mechaniker.»

«Bei diesem Zeitplan müssen wir wirklich effizienter sein und versuchen, uns mehr um alle in dieser Welt zu kümmern. Meine Hauptsorge gilt meinen Mechanikern», fügte der Mexikaner an. Und er mahnte: «Wir sollten nicht einfach nur möglichst viele Rennen fahren. Es ist nach wie vor wichtig, dass auch auf die Qualität geachtet wird.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12