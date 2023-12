Horner über Max Verstappen: «Erstaunliche Leistung»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach im Rahmen der FIA-Preisverleihung in Baku über die aussergewöhnliche Saison in diesem Jahr und die Stärken von Champion Max Verstappen.

Max Verstappen hat in diesem Jahr viele Rekorde gebrochen und in 22 Rennwochenenden 19 GP-Siege erobert. Der dreifache Champion drehte mehr als 1000 Führungsrunden und stand nur in einem Grand Prix nicht auf dem Podest: In Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen.

Das Flutlicht-Rennen auf dem Strassenkurs entschied Ferrari-Pilot Carlos Sainz für sich. Es war der einzige Rennsonntag in diesem Jahr, an dem kein Red Bull Racing-Pilot den Sieg eroberte. Die anderen beiden Siege, die nicht auf Verstappens Konto gingen, holte sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez.

Der 26-jährige Niederländer erlaubte sich kaum Fehler und bekam dafür viel Lob – sowohl von der Konkurrenz, als auch von der Red Bull Racing-Teamführung. Teamchef Christian Horner schwärmte etwa bei der Pressekonferenz vor der FIA-Preisverleihung in Baku: «Er verbessert sich ständig und es ist einfach phänomenal, welches Niveau er erreichen und konstant halten kann.»

«Den einzigen Schaden, den er in diesem Jahr verursacht hat, war an seinem Frontflügel beim Missgeschick in der Boxengasse von Silverstone», erinnerte sich der Brite. «In einigen Rennen hatte Max auch keine einfache Ausgangslage, weil er im Qualifying Probleme bekundet hatte. Und er zeigte auch von weiter hinten in der Startaufstellung eine erstaunliche Leistung. Max legt die Messlatte immer höher und es ist einfach grossartig zu sehen, wie er mit dem ganzen Team zusammen arbeitet.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12