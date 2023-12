Wirbel um Lewis Hamilton: FIA-Pokal verschenkt?

​Merkwürdige Geschichte im Internet: Ein Nutzer der sozialen Plattform X (vormals Twitter) behauptet, Formel-1-Star Lewis Hamilton habe ihm seine FIA-Trophäe überlassen.

Der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton war in Abu Dhabi froh, dass seine Saison zu Ende ist – die zweite sieglose in Folge, das hat es in der Karriere dieses Ausnahme-Racers noch nie gegeben. Er kam zu einem traurigen Urteil.

Der siebenfache Formel-1-Champion gab auch zu, dass sich Selbstzweifel eingeschlichen haben: «Du fragst dich natürlich – hab ich’s noch drauf?»

Der 38-jährige Hamilton ist WM-Dritter geworden, damit musste er gemäss Formel-1-Reglement zur Preisverleihung des Autosport-Weltverbands FIA reisen. Der fand dieses Mal in Baku statt. Dort wurden Champion Max Verstappen, der WM-Zweite Sergio Pérez und Hamilton für ihre Leistungen in der Formel-1-WM 2023 geehrt.

Im Rahmen der Preisverleihung in Aserbaidschan geschah etwas Seltsames: Ein Nutzer der sozialen Plattform X (vormals Twitter) behauptet, Formel-1-Star Lewis Hamilton habe ihm seine FIA-Trophäe geschenkt.

User Niha Nesirli postete Bilder von sich bei der Gala und schrieb dann auf X (vormals Twitter): «Hi, ich war auf der Gala gestern. Lewis Hamilton gab mir die Trophäe und ging. Ich habe sie nun zuhause.»



Nesirli, der sich auf X als Fussballfan bezeichnet und unter der Bezeichnung @nihadcelona auftritt, weiter: «Die Rakete RB19 unter die Lupe genommen, die königliche Familie getroffen, mit Max geredet und den Preis von Sir Lewis Hamilton bekommen. Was für eine Nacht! Das war wilder als in meinen wildesten Träumen.»



Daraufhin begann zu kursieren, Lewis Hamilton habe seinen Preis verschenkt. Grund: Enttäuschung über die Saison, Enttäuschung über eine Untersuchung gegen Toto und Susie Wolff.



Mercedes hat auf diese Gerüchte reagiert und dementiert: «Gleich nach Verlassen der Bühne nahm Lewis das Angebot der Offiziellen an, die Trophäe nach England schicken zu lassen, so wie das bei solchen Gelegenheiten üblich ist. Er übergab den Preis daher in ihre Obhut. Wir halten fest, dass er die Trophäe niemandem geschenkt hat, wie derzeit spekuliert wird.»