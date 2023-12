F1-Saison 2024: Ferrari bestätigt Präsentationstermin

Ferrari hat als erster Formel-1-Rennstall den Termin für die Präsentation des GP-Renners für die nächste Saison veröffentlicht. Teamchef Fred Vasseur erklärt, was die Fans erwarten dürfen.

In diesem Jahr hat Ferrari den Valentinstag für die Präsentation des SF-23 gewählt, 2024 sind die Roten etwas früher dran: Der Rennstall aus Maranello lässt die Hüllen bereits am 13. Februar fallen, wie Teamchef Fred Vasseur in Maranello offenbart hat. «Die Enthüllung wird einen Tag vor dem Valentinstag stattfinden, den Rest gibt es dann am 13. Februar zu sehen», erklärte er.

Der Zeitplan ist wie immer eng, denn bereits am 21. Februar wird in Bahrain getestet. Der einzige Vorsaison-Test auf dem Wüstenkurs dauert drei Tage. «Es ist eine echte Herausforderung, alles rechtzeitig hinzubekommen», räumte Vasseur ein. Wie der neue Ferrari heissen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist: Das Auto wird sich stark vom diesjährigen Dienstwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz unterscheiden.

«Ich weiss nicht, ob Revolution das richtige Wort ist, denn wir haben nun zum dritten Mal in Folge die gleichen Regeln, deshalb kann man die Situation nicht drastisch ändern. Es geht um Zehntelsekunden und damit um 0,1 oder 0,2 Prozent der Performance. Natürlich müssen wir aber einen Schritt nach vorne machen und diesen will ich nicht unterschätzen», verriet der Franzose.

«Wir werden 95 Prozent der Teile am Auto verändern, vielleicht kann man das als Revolution ansehen, aber ich weiss nicht, ob es das sein wird. Was die Erwartungen angeht, konzentrieren wir uns auf uns selbst, wir werden sicherlich einen guten Fortschritt erzielen, aber es geht da immer auch um den Vergleich zu den anderen. Du kannst dich um 100 Prozent verbessern, aber wenn die anderen Teams sich um 120 Prozent verbessern, dann siehst du alt aus, wenn sie nur 80 Prozent schaffen, bist du der grosse Held», fügte Vasseur an.

«Aktuell ist es wichtig, weiter Gas zu geben und weiter zu entwickeln, und die Fahrer im Zentrum des Projekts zu haben, denn sie sind ganz in die Entwicklung einbezogen. Bisher gehen wir in die richtige Richtung und ich weiss nicht, was die anderen Teams machen, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, werden wir dann in Bahrain sein», weiss der 54-Jährige.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Geplante Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island