Toto Wolff (Mercedes): Hamilton-Tiefpunkt als Knüller

​Mercedes ist 2023 erstmals seit mehr als zehn Jahren ohne Saisonsieg. Teamchef Toto Wolff bezeichnet ausgerechnet einen Tiefpunkt in der Saison von Lewis Hamilton als bestes Rennen von Mercedes.

44 Rennen sind in der Turbohybrid-Ära seit Anfang 2022 gefahren, und Mercedes-Benz konnte nur eines davon gewinnen – in Interlagos 2022 mit George Russell. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ist nun mehr als zwei Jahre lang ohne Sieg.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt auf die schwierige Saison 2023 zurück und enthüllt in einem Video seines Rennstalls, welches Rennen für ihn das beste war. Die Wahl ist erstaunlich.

Der 51-jährige Österreicher sagt: «Meine Wahl wird etwas seltsam klingen, denn wir wurden in jenem Rennen disqualifiziert. Aber für mich war der Grosse Preis der USA in Texas unsere stärkste Leistung. Wir brachten damals ein Update ans Auto, das sofort funktioniert hat. Gewiss, wir wurden wegen der abgeschliffenen Bodenplatte aus der Wertung genommen, aber der Speed war echt.»

«Damals hat der Wagen auf der Rennstrecke exakt getan, was wir uns von den neuen Teilen im Windkanal versprochen hatten. Dem gegenüber gab es zahlreiche Momente 2023, in welchen wir uns hohe Erwartungen hegten und es nicht so lief, wie wir uns das erhofft hatten.»



«Brasilien etwa war ganz schwierig. Im Vorjahr hatten wir dort gewonnen, und nun kamen wir nicht zurecht, weder im Sprint noch im Grand Prix.»



«Ein positiver Moment war die Nacht von Abu Dhabi. Klar könnten wir sagen: Ob wir im Konstrukteurs-Pokal nun Zweiter oder Dritter werden, was spielt das schon für eine Rolle? Aber es spielt eine.

«Und wir dürfen nicht vergessen, dass Rang 2 oder 3 auch einen erheblichen Unterschied in Sachen Preisgeld macht.»



Konkret hiess das: Entweder 130 Millionen für Mercedes als Gesamtzweite oder 120 Millionen für Platz 3.



Toto Wolff weiter: «Wir dürfen nicht vergessen, dass alle Mitarbeiter von einem Bonus-System profitieren und für den zweiten Gesamtrang mehr Geld erhalten als für den ersten. Es war schön zu sehen, wie sich die Mannschaft nach dem WM-Finale über Platz 2 gefreut hat. Den zweiten Platz sicherzustellen, war für die Moral der Mannschaft wichtig.»