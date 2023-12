Mercedes und Ferrari: Nachwuchs im gleichen F2-Team

Im nächsten Jahr werden mit Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli und Ferrari-Talent Oliver Bearman gleich zwei Formel-1-Nachwuchshoffnungen für das Prema Racing Team in der Formel 2 antreten.

Bereits im Oktober bestätigte das Prema Racing Team, dass es 2024 Andrea Kimi Antonelli in der Formel-2-Serie auf Punktejagd schicken will. Der 17-Jährige aus Bologna gehört seit 2019 zum Mercedes-Nachwuchskader und steigt nach den Gesamtsiegen in der Formula Regional Middle East Championship und der Formula Regional European Championship in die höchste Nachwuchsklasse auf.

Teamchef René Rosin kennt den Italiener schon durch die Zusammenarbeit in den kleineren Formelsport-Serien. Er sagte über Antonelli: «Wir kennen Kimi gut und sind sehr stolz auf das, was er in seinen ersten beiden Jahren im Formel-Auto geschafft hat. Kimi ist ein begnadeter Rennfahrer und ein grossartiger Teamplayer, deshalb freuen wir uns auf das, was kommt und wir fokussieren uns darauf, ihm den Aufstieg in die Formel 2 so sanft wie möglich zu gestalten.»

Und Antonelli selbst betonte: «Ich bin sehr glücklich über diese Chance. Von der Formula Regional zur Formel 2 zu wechseln, wird ein riesengrosser Schritt sein, und mir ist bewusst, dass es eine grosse Herausforderung wird, denn das Niveau ist in der Formel 1 sehr hoch. Wir werden in einem Auto antreten, das für alle neu ist, aber dennoch erwarte ich, dass es hart wird. Ich will keine Erwartungen wecken, sondern konzentriere mich lieber darauf, so viel wie möglich zu lernen und wie immer auch Spass zu haben und einen guten Job zu machen. Ich freue mich auch, bei Prema zu bleiben, denn dieses Team ist meine zweite Familie.»

Sein Prema-Teamkollege ist Ferrari-Junior Oliver Bearman, der in diesem Jahr durch Trainings- und Testeinsätze für das Haas-Team seine ersten Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln konnte und dabei einen guten Eindruck hinterlassen hat. Bearman hat in diesem Jahr seine Rookie-Saison mit Prema Racing in der Formel 2 mit vier Siegen auf dem sechsten Gesamtrang abgeschlossen. «Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen», erklärte der 18-jährige Brite.

«Es ist grossartig, dass Ollie ein weiteres Jahr bei uns ist, denn bisher hatte er eine grossartige Zeit mit uns. Die Art, wie er sich angepasst, verbessert und weiterentwickelt hat, ist beachtlich, und wir freuen uns darauf, diesen Prozess fortzusetzen. Wir sind auch überzeugt, dass die Erfahrung, die er in diesem Jahr gesammelt hat, ihm selbst und dem Team helfen wird, sich an das neue Auto anzupassen», fasste Rosin zusammen.