Max Verstappen: So wird sein neues Auto 2024

​Der Red Bull Racing RB19 war das beste Formel-1-Auto der GP-Saison 2023. RBR-Teamchef Christian Horner sagt, was wir vom nächstjährigen Rennwagen von Max Verstappen erwarten dürfen.

Wie macht man das beste Rennauto noch besser? Das Modell RB19 von Red Bull Racing hat in der Grand-Prix-Saison 2023 gleich 21 von 22 Rennen gewonnen, nur in Singapur gab es eine Niederlage, da gewann Carlos Sainz im Ferrari.

Und genau bei dieser Niederlage setzt der dreifache Weltmeister Max Verstappen den Hebel an, wenn es darum geht, in welchen Belangen Red Bull Racing 2024 ein noch stärkeres Auto bauen soll.

Der 26-jährige Niederländer sagt: «Wir wissen genau, was wir für 2024 verbessern müssen. Gemessen an anderen Streckentypen haben wir uns auf Strassenkursen schwergetan. Langsame Kurven lagen dem Wagen nicht, und auch am Fahrverhalten auf Bodenunebenheiten oder Randsteinen müssen wir arbeiten.»

Vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements fügt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hinzu: «Es wird sich um eine Evolution handeln, nicht um eine Revolution. Wir fühlen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn es darum geht, mit dem Wagen möglichst viel aus dem Reglement zu schöpfen; da wäre es der falsche Ansatz, das Rad neu erfinden zu wollen.»



Horner hat Recht, das wird auch dadurch bewiesen, dass mehr und mehr Rennställe in Sachen Seitenkasten-Design zu Red Bull Racing-ähnlichen Lösungen gelangt sind – Aston Martin, McLaren, Ferrari, dann auch Mercedes.



Horner weiter: «Wir verfallen nicht in Selbstgefälligkeit. Wir merken, dass die Gegner näher rücken, was immer so läuft, wenn ein Reglement über mehrere Jahre so gut wie gleich bleibt. Wir werden zulegen müssen, wenn wir die Nase vorn behalten wollen.»



Red Bull Racing hat 2023 zum sechsten Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen.





Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing