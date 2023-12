WM-Kalender mit 24 Rennwochenenden: Formel 1 am Limit

Im nächsten Jahr wird der WM-Kalender der Formel 1 so umfangreich wie noch nie ausfallen. 24 Rennwochenenden stehen auf dem Programm. Mehr liegen nicht drin, ist McLaren-CEO Zak Brown überzeugt.

Als die Formel-1-Verantwortlichen im Juli das WM-Programm für 2024 präsentierten, sorgte es gleich für Diskussionen. Denn mit 24 Rennwochenenden umfasst der Kalender im nächsten Jahr so viele Rennen wie noch nie. Neben den 24 GP werden auch sechs Sprintrennen veranstaltet. Die Arbeitsbelastung ist hoch, und einige Fahrerlager-Dauergäste finden, dass das Limit bereits mit 22 Rennen in diesem Jahr erreicht wurde.

Champion Max Verstappen stellte bereits in Silverstone klar: «In meinen Augen sind 24 Rennen zu viel.» Das sieht aber nicht jeder wie der Red Bull Racing-Star. So betonte McLaren-CEO Zak Brown: «Ich denke, 24 Rennen im Jahr sind die Obergrenze.»

Da die Nachfrage aber grösser sei, könne man einige Rennen im Rotationsprinzip nur alle zwei Jahre durchführen, schlug der Amerikaner vor. «Ich würde es gerne sehen, dass wir eines Tages zwar 24 Rennen pro Jahr austragen, aber nur etwa 20 davon jedes Jahr stattfinden.» Die restlichen vier Termine sollen sich demnach acht Austragungsorte teilen.

«So können wir mehr Märkte erreichen», begründete Brown seinen Vorschlag. «Das wäre ein toller Weg, um den Kalender so zu lassen, wie er 2024 ist, und trotzdem ein gewisses Wachstum zu erreichen», fügte er an.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island