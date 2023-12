F1-Fahrermarkt 2024: Frühe Entscheidungen erwartet

Haas-Teamchef Günther Steiner weiss: «An einem gewissen Punkt werden wir neue Fahrer in der Formel 1 sehen, denn einige werden ihre aktive GP-Karriere beenden»

Das Formel-1-Feld wird im nächsten Jahr genau gleich aussehen wie in dieser Saison. Für 2025 werden aber einige Änderungen erwartet. Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Viele Entscheidungen fallen schon früh.

Mit der Bestätigung von Logan Sargeants Verbleib im Williams-Team für die Saison 2024 ist klar: Im nächsten Jahr werden wieder die gleichen Fahrer für die gleichen Teams antreten. Für die darauffolgende Saison werden allerdings einige Änderungen erwartet, denn aktuell verfügen nur fünf Piloten über ein Abkommen für 2025.

Neben Champion Max Verstappen haben auch die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell ihre Verträge über 2024 hinaus verlängert, genauso wie das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Alle anderen Cockpit-Besetzungen sind noch offen, wobei erwartet wird, dass Ferrari weiterhin auf die Dienste von Charles Leclerc und Carlos Sainz setzen wird.

Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher, dass bald auch einige Rookies in die Formel 1 einsteigen werden. «An einem gewissen Punkt werden wir neue Fahrer in der Formel 1 sehen, denn einige werden ihre aktive GP-Karriere beenden», sagt er. Als Teamchef denke man immer über den Fahrermarkt nach, betont er.

«Aber noch ist es zu früh, um Entscheidungen zu treffen», sagt Steiner, der überzeugt ist, dass die ersten Entscheidungen auf dem Fahrermarkt schon früh im Jahr 2024 zu erwarten sind. «Ich denke, dass sich in der nächsten Saison viele Leute schon sehr früh festlegen werden, um sicher zu gehen, dass sie 2025 in einer guten Position sind», prophezeit er.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island