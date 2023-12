Formel-1-Präsentationen: Drei Termine stehen fest

Bevor die Formel-1-Motoren im nächsten Jahr wieder brummen, werden die GP-Renner für die Saison 2024 enthüllt. Drei der zehn Rennställe haben ihre Termine für die Fahrzeug-Präsentation bereits bestätigt.

Schon lange vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi hat die Arbeit an den Formel-1-Rennern für das nächste Jahr begonnen, und spätestens seit das letzte Rennwochenende vorbei ist, laufen die Vorbereitungen für die Saison 2024 auf Hochtouren. Früh dran sind die Teams auch bei der Bestätigung der Termine für die Fahrzeug-Enthüllungen.

Noch vor dem Weihnachtsfest hat Ferrari-Teamchef Fred Vasseur bestätigt: Die neue rote Göttin von Charles Leclerc und Carlos Sainz wird der Öffentlichkeit am 13. Februar vorgestellt. Der Zeitplan ist eng, betonte der Franzose, denn die Testfahrten in Bahrain starten bereits am 21. Februar.

Etwas früher dran sind die Teams von Williams und Sauber. Der britische Traditionsrennstall aus Grove hat nur den Termin bestätigt. Was am 5. Februar bei der Enthüllung des Dienstwagens von Alex Albon und Logan Sargeant passiert, wurde noch nicht verraten.

Gleichentags lässt auch das Sauber-Team, das in dieser Saison noch unter dem Namen Alfa Romeo Racing angetreten ist, die Hüllen fallen.Obwohl der Rennstall in der Schweiz beheimatet ist, wird die Präsentation des C44 in London über die Bühne gehen. Auch hier gibt es noch keine Details, das Team kündigt aber eine «unglaubliche Show» an. Wann die anderen sieben Formel-1-Fahrzeuge enthüllt werden, ist noch nicht bekannt.

Präsentationstermine Formel 1

05.02. Sauber

05.02. Williams

13.02. Ferrari

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island