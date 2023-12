Yuki Tsunoda: Starke Leistung im Schatten der Grossen

Yuki Tsunoda hat in diesem Jahr seine Teamleader-Qualitäten unter Beweis gestellt, ist Jolyon Palmer überzeugt

Für die grossen Schlagzeilen sorgte Max Verstappen, aber auch Yuki Tsunoda aus dem AlphaTauri-Team hinterliess in diesem Jahr einen starken Eindruck, wie etwa der ehemalige GP-Fahrer Jolyon Palmer betont.

Er ist der Spassvogel in der Formel-1-Startaufstellung und auch ein Publikumsliebling, und in diesem Jahr überzeugte er auch auf der Strecke: Die Rede ist von Yuki Tsunoda. Der 1,59 Meter kleine Japaner hat schon für viele Lacher gesorgt – sei es durch seine gnadenlos offene Selbstkritik, oder durch seine Wutausbrüche am Funk.

Letztere wurden seltener und Tsunoda präsentierte sich in seinem dritten Formel-1-Jahr im AlphaTauri Team als echter Leader. Der 14. WM-Rang, den er schon in seiner Rookie-Saison erreicht hatte, spiegelt nicht, welche Fortschritte der Rennfahrer aus Kanagawa in diesem Jahr gemacht hat.

AlphaTauri-Geschäftsleiter Peter Bayer erklärte in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Mental hat sich Tsunoda wesentlich verbessert. Auch sein Renn-Ingenieur Mattia Spini sagt das.» Und was das ganze Team freute: Für seine tolle Performance wurde er beim Saisonfinale in Abu Dhabi mit den ersten Führungsrunden seiner Karriere belohnt.

Der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte Jolyon Palmer stellt Tsunoda denn auch ein gutes Zeugnis aus. Er ist überzeugt, dass der 23-Jährige jener Fahrer im Feld ist, der in diesem Jahr die grössten Fortschritte machen konnte.

Palmer sagt in seinem Saisonrückblick dazu: «Pierre Gasly hat durch seinen Abgang bei AlphaTauri eine Lücke hinterlassen, aber Yuki hat sich wunderbar entwickelt und sah in diesem Jahr zum ersten Mal wie ein ein Teamleader aus, der sowohl einen guten Speed als auch eine beachtliche Konstanz an den Tag legte.»

«In einem turbulenten Jahr, in dem mehrere Teamkollegen kamen und gingen, war er die Stütze des Teams. Und Daniel Ricciardo mag zwar in Mexiko das beste Ergebnis für das Team eingefahren haben, aber Tsunoda war sowohl im Qualifying-Vergleich als auch in den Rennen überlegen», erklärt der Brite, und ergänzt: «Es wird viel über Daniel Ricciardos Verbindung zu Red Bull Racing für 2025 geredet. Vielleicht kann Tsunoda da mit einer weiteren herausragenden Saison ein Wörtchen mitreden.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12