Weihnachtswunsch: Das will Teamchef Günther Steiner

Vor den Feiertagen sprach Haas-Teamchef Günther Steiner über die neue Saison, seinen Favoriten für die Nachfolge von Max Verstappen an der Spitze und seinen Wunsch zum Weihnachtsfest.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Formel 1 befindet sich in der wohlverdienten Winterpause. Viele Teammitglieder und Fahrer nutzen die Gelegenheit, um noch einmal auf die Saison zurückzublicken und auch einen Ausblick auf das nächste Jahr zu wagen. Auch Günther Steiner beschäftigt sich beim Weihnachtslunch auf «Sky Sports F1» mit der Frage nach der Zukunft.

Er sagt über die anstehende Saison: «Alles ist möglich, denn alle sind in einer guten Position, sowohl finanziell auf der Business-Seite als auch technisch. Wir haben die Saison in diesem Jahr als Letzte abgeschlossen, aber im nächsten Jahr könnten wir an der Spitze des Mittelfeldes liegen.»

An der Spitze des ganzen Feldes stand in diesem Jahr meist Max Verstappen, der 19 von 22 GP für sich entschieden hat. Viele glauben, dass der Red Bull Racing-Star auch im nächsten Jahr dominieren wird. Doch Steiner sagt dazu: «Ich denke, jemand wird Red Bull Racing und Max Verstappen im nächsten Jahr herausfordern.»

Er hofft, dass Ferrari-Star Charles Leclerc der nächste GP-Star auf dem ersten WM-Rang sein wird, offenbart Steiner. Aus gutem Grund, wie er erzählt: «Das würde nämlich bedeuten, dass Ferrari ein gutes Gesamtpaket geschnürt hat, und das würde wiederum heissen, dass auch wir ein gutes Paket haben. Da bin ich egoistisch.» Seinen Weihnachtswunsch verrät der Südtiroler auch: «Erfolg! Ich will, dass wir wieder ins Mittelfeld zurückkehren.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island