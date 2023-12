Günther Steiner gesteht: «Ich war überrascht»

In diesem Jahr setzte das Haas-Team alle Hoffnungen auf ein umfangreiches Update, das die Erwartungen jedoch nicht erfüllte. Der US-Rennstall beendete die Saison auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung.

Eigentlich wollte das Haas-Team mit dem diesjährigen Auto einen Entwicklungsweg einschlagen, auf dem mehrere Updates für stetige Fortschritte sorgen sollten. Doch die Ingenieure des US-Rennstalls waren mit ihrem Latein bald am Ende, das Verbesserungspotenzial hielt sich in Grenzen. Deshalb wurde der ursprüngliche Plan verworfen und ein umfangreiches Update entwickelt, das zum Rennen in Austin auf die Strecke kam.

«Ich war überrascht, denn das Problem war, dass wir bei der Weiterentwicklung keine Leistung gefunden haben», erklärte Teamchef Günther Steiner, und beteuerte: «Es ist nicht so, dass wir keine Updates bringen konnten oder wollten. Wir haben sie nicht gebracht, denn es macht einfach keinen Sinn, Weiterentwicklungen ans Auto zu bringen, von denen man weiss, dass sie das Fahrzeug nicht schneller machen.»

«Es war wirklich eine Überraschung, dass wir im Windkanal keine Fortschritte machen konnten», fügte der Südtiroler an. Auch der Kurswechsel, der mit dem Update in Austin umgesetzt wurde, erfüllte die hohen Erwartungen nicht. Kevin Magnussen bevorzugte zwar die neue Version, doch Nico Hülkenberg wechselte wieder auf die alte Variante zurück.

Dass die Fahrer so unterschiedlich auf die Neuerungen reagierten, wollte Steiner aber nicht überbewerten: «Sie sind beide sehr direkt, und ich mag das. Und es gibt auch keine Diskussionen über das nächste Jahr, denn du startest wieder bei Null und musst ein Auto auf die Räder stellen, das schneller ist und den Fahrern besser gefällt.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island