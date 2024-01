Timo Glock: Schöne Erinnerungen an Schumacher

Der frühere GP-Pilot Timo Glock ist einer der Rennfahrer, der auch abseits der Strecke viel Zeit mit Michael Schumacher verbracht hat. Der Deutsche teilte unlängst einige Erinnerungen an sein Vorbild.

Seit Michael Schumacher am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in Frankreich seinen folgenschweren Sturz erlitt, bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hat, erholt er sich abseits der Öffentlichkeit im Kreise seiner Familie. Über den Gesundheitszustand des siebenfachen Weltmeisters dringen keine Informationen an die Öffentlichkeit.

Dennoch wird viel über den heute 54-Jährigen geredet. Auch Timo Glock äusserte sich unlängst bei «LuckyBlock» über sein grosses Vorbild. Er erklärte: «Micheal Schumacher ist für mich der beste Fahrer aller Zeiten. Er war mein Held. Es gibt verschiedene Ikonen der Formel 1 aus verschiedenen Epochen – wir hatten Ayrton Senna, und dann kam Michael und veränderte das Spiel. Für mich ist er ein Held und er war so einflussreich, als ich aufwuchs.»

In Erinnerung blieb dem 41-jährigen Ex-GP-Star vor allem eine Eigenschaft von Schumacher: «Ich verbrachte viel Zeit abseits der Strecke mit Michael, und es spielte keine Rolle, was wir taten. Er war immer so genau und geradlinig. Er hat alles zu 100 Prozent gemacht, egal ob er auf dem Mountainbike saß oder aus einem Flugzeug sprang! Er war in allen Bereichen herausragend.»

Glock ist sich sicher: «ch glaube, Michael hätte seinen Sohn Mick in seiner Karriere unterstützt und ihm die F1-Strecken gezeigt. Er war und ist immer noch ein großer Unterstützer seiner Kinder, und er ist immer noch ein großer Botschafter des Sports.»