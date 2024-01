Ferrari-Star Carlos Sainz: So kämpft er gegen Leclerc

Carlos Sainz hat im vergangenen Jahr den einzigen GP-Sieg für Ferrari errungen, in der WM-Wertung landete er als Siebter aber hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Wie er diesen herausfordert, verriet er unlängst.

Seit drei Jahren sind Carlos Sainz und Charles Leclerc nun Teamkollegen, und seit zwei Jahren hat der Monegasse im teaminternen Duell die Nase vorn: 2021 schnitt Sainz mit dem fünften WM-Rang noch besser ab als sein Stallgefährte, im darauffolgenden Jahr war Leclerc der WM-Zweite, während der Spanier erneut mit dem fünften Platz Vorlieb nehmen musste.

In der vergangenen Saison belegte Leclerc den fünften Platz und Sainz wurde WM-Siebter. Immerhin durfte er sich mit der Tatsache trösten, dass er den einzigen GP-Sieg für Ferrari im vergangenen Jahr errungen hat: In Singapur kreuzte er die Ziellinie vor allen anderen GP-Stars und verhinderte damit, dass Red Bull Racing gleich alle GP-Siege eroberte.

Einer der Gründe, die Sainz zu Hochleistungen anspornt, ist sein starker Nebenmann, zu dem er ein gutes Verhältnis pflegt, wie er im Gespräch mit «DAZN Spanien» betonte. «In jedem Rennen trennt uns nur eine halbe Zehntel. Charles und ich sind immer nah beieinander. Er ist auf einer schnellen Runde gut, genauso wie wenn es darum geht, beim Start Positionen zu gewinnen», lobte er.

«Und wir kommen auch gut miteinander aus, ich denke, das ist auch für das Team das Beste. Sie haben zwei Fahrer, die sich gegenseitig antreiben. Uns verbindet ein gesunder Konkurrenzkampf, doch an erster Stelle steht immer das Team. Ich versuche, anzugreifen, wenn es nötig ist, und mich zu kontrollieren, wenn das gefragt ist», verriet der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende seine Vorgehensweise im Duell gegen seinen Teamkollegen.

