Esteban Ocon: Inspiriert von Michael Schumacher

Für viele der heutigen Profi-Rennfahrer war Michael Schumacher das grosse Vorbild. Auch Alpine-Pilot Esteban Ocon war schon früh fasziniert vom Deutschen, der sieben Weltmeister-Titel errungen hat.

Sebastian Vettel hatte in seiner Kindheit Poster von Michael Schumacher an der Wand hängen und auch Lance Stroll erklärte schon vor Jahren: «Schumacher war mein Held. Als ich aufwuchs, war er jener Fahrer, zu dem ich aufblickte. Ich war immer davon fasziniert, wie er seine Erfolge erreichte und wie oft er gewann. Es war unglaublich. Auch abseits der Rennstrecke war er ein echter Champion.»

Ähnlich ging es Esteban Ocon, der die Erfolge des Deutschen zunächst am TV-Schirm mitverfolgte. «Ich habe einfach gesehen, wie sehr Michael Schumacher den Sport dominiert hat in diesem roten Auto – und wenn du jung bist, dann ist Rot eine Farbe, die sehr auffällig ist», erzählt er in seiner Kolumne auf der offiziellen Formel-1-Website.

«Mein Vater schaute sich immer die Formel-1-Rennen an und damals wurden diese vom Sender TF1 in Frankreich übertragen, mit Jean-Louis Moncet als Kommentator. Wir sassen Sonntags dann gemeinsam vor dem Fernseher», erinnert er sich, und erzählt: «Ich weiss noch, wie ich mit einem Modellauto spielte, als der Monaco-GP lief und es muss 2004 gewesen sein, denn man sah Michael im Tunnel verschwinden und mit drei Rädern wieder rauskommen – damals gab es nicht so gute Bilder vom Inneren des Tunnels. Ich traute meinen Augen nicht, was war passiert? Ich verstand es einfach nicht und ich glaube, ich habe damals geweint. So schlimm war das für mich.»

«Als Fan besuchte ich nur ein Rennen, das war der Frankreich-GP 2006 in Magny-Cours und ich erinnere mich, wie ich auf der Tribüne sass, die drei Kurven vor dem Ende der Runde platziert war, bei der 90-Grad-Rechtskurve, und ich trug ein Michael-T-Shirt. Ich kann mich noch gut an die vielen leidenschaftlichen Fans erinnern, und es gab einige lustige Gesten, speziell nach dem Qualifying, das sehr speziell und hart umkämpft war. Michael gewann in jenem Jahr nicht den Titel, aber er siegte in jenem Rennen», erzählt Ocon.

Die Faszination für Schumacher hielt auch während der Kart-Jahre, wie der Franzose berichtet: «Während meiner Kart-Zeit fuhr ich mit einem roten Rennanzug und einem Michael-Helm, ich bin mir sicher, jeder kennt die entsprechenden Bilder.» Und er erzählt stolz: «Es war auch sehr speziell, dass ich meinen ersten Formel-1-Test in einem Ferrari in Fiorano absolviert habe, zur Belohnung für den Titelgewinn in der Formel 3 in der Saison 2014. Damit wurde ein Traum wahr, und ich erinnere mich gerne daran zurück.»

«Je älter ich wurde, desto mehr fiel mir auf, was Michael gemacht und was er in diesem Sport erreicht hat. Man sieht, wie sehr er die Formel 1 verändert hat, denn von den Anfängen seiner Karriere bis zum Schluss haben sich die Erwartungen der Teams an ihre Fahrer sehr verändert. Die Teams gingen viel genauer auf Einzelheiten ein, weil Michael sehr detailliert war», betont Ocon.

«Er war sehr mit seinem Team verbunden und teilte den Erfolg, den er hatte, mit allen: Er erinnerte sich an die Geburtstage seiner Mechaniker und ihrer Familien und an viele ähnliche Details. All das machte ihn so erfolgreich und für mich ist er definitiv der kompletteste Fahrer aller Zeiten. Ich fahre nun für das Alpine-Team, mit dem Michael vier Jahre verbracht und zwei Titel gewonnen hat, als es noch das Benetton-Team war. Und einige Leute von damals sind heute noch an Bord. Sie bestätigten mir meinen Eindruck, dass er ein sehr bescheidener Typ war, der sehr entschlossen und in jeder Hinsicht detailliert war», schwärmt der 27-Jährige.

