Haas 2025: Neuer Stallgefährte für Nico Hülkenberg

​Haas-Teamchef Günther Steiner deutet an, dass sein Fahrerduo Ende 2024 ändern wird. Durchaus denkbar, dass für den Dänen Kevin Magnussen dann der junge Oliver Bearman ins Team kommt.

Das hat es in dieser Form in der Formel 1 noch nie gegeben: Die 20 Fahrer der GP-Saison 2023 fahren auch 2024 für die gleichen Rennställe. 2024 jedoch laufen zahlreiche Abkommen aus, und auch Haas-Teamchef Günther Steiner geht davon aus, dass sich das Fahrerkarussell schon in wenigen Monaten tüchtig drehen wird.

«Ich sehe vor allem für junge Fahrer gute Chancen, zur GP-Saison 2025 hin in die Formel 1 zu kommen», sagt der Südtiroler bei Sky Sport F1. «Denn einige Piloten, die heute am Start sind, werden ihre Karriere Ende 2024 wohl beenden. Ihre Leistungen lassen zu wünschen übrig.»

Was Haas angeht – die Abkommen mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg laufen Ende 2024 aus. Steiner lobt Hülkenberg über den Klee und hat angedeutet, dass er gerne noch länger mit Nico arbeiten würde. Magnussen hingegen muss 2024 schon sehr gut abschneiden, um sein Cockpit zu behalten, denn Ferrari-Nachwuchspilot Olvier Bearman soll auf Wunsch der Italiener 2025 in einem Haas-Rennwagen sitzen.

Denkbar auch, dass Nico Hülkenberg auf Anfang 2025 zu Sauber wechselt, um sich dort auf den Einstieg von Audi 2026 vorzubereiten. Dann könnte Haas etwa auf Magnussen als Konstante setzen und den jungen Bearman dazuholen.



Nach 2021/2022 mit den jungen Mick Schumacher und Nikita Mazepin hatte Steiner betont, er wolle doch lieber wieder mit routinierten Piloten arbeiten. Aber nun sagt er: «Jeder war zuletzt ein wenig zögerlich, auf Rookies zu setzen. Aber Oscar Piastri ist 2023 in die Formel 1 gekommen und hat auf Anhieb hervorragende Leistungen gezeigt.»



«Also kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere Teamchef jetzt sagen wird: ‚Okay, mit Oscar hat das geklappt, wieso soll es mit einem anderen jungen Fahrer nicht auch klappen?’ Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir 2025 drei, vier fünf neue GP-Piloten erhalten werden.»





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island