Red Bull Racing: Adrian Newey verrät Erfolgsfaktor

Adrian Newey weiss, warum das Red Bull Racing Team im vergangenen Jahr so erfolgreich sein konnte

Das Red Bull Racing Team hat im vergangenen Jahr die erfolgreichste Saison in der Team-Geschichte erlebt. Der Erfolg kam nicht zufällig zustande, wie Konstrukteur Adrian Newey nach Max Verstappens Titelgewinn erklärte.

Für Max Verstappen war der WM-Titelkampf im vergangenen Jahr bereits beim sechstletzten Rennwochenende gelaufen, der Niederländer sicherte sich mit dem zweiten Platz im Sprint von Katar die dritte WM-Krone in Folge. Der Vorsprung, den er sich damit auf seinen ersten Verfolger und Teamkollegen Sergio Pérez herausgefahren hatte, war damit nicht mehr wettzumachen.

Die Freude über den Titelgewinn war beim alten und neuen Champion gross, und einer, der sich besonders mit dem Red Bull Racing-Star freute, war der geniale Auto-Designer Adrian Newey, unter dessen Leitung der RB19 entstanden ist, mit dem Verstappen seine bisher beste Saison bestritt. Dass die Mannschaft aus Milton Keynes so überlegen auftreten konnte, kam nicht von ungefähr, betonte der Aerodynamik-Experte.

Er erklärte: «Das war einer der leichtesten WM-Titelkämpfe und sicherlich eine Saison in der wir nicht so viel Stress verspürt haben.» Und Newey sprach auch über einen der Erfolgsfaktoren seines Teams. «Wir haben über die Jahre ein wirklich tolles technisches Team aufgebaut», erklärte er.

«Wir haben es geschafft, ein gutes Mass an Stabilität innerhalb unseres Ingenieurteams zu bewahren, und das hilft natürlich. Und wir haben versucht, eine flache Struktur zu schaffen und die gegenseitige Kommunikation zu fördern, damit die Arbeit bei uns Spass macht», fügte der 65-jährige Brite an.

