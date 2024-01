Alex Albon: Zweite Chance neben Max Verstappen?

Alex Albon hat in den Jahren 2019 und 2020 an der Seite von Max Verstappen Gas gegeben, dann musste er Platz machen für Sergio Pérez. Ex-Teambesitzer Eddie Jordan glaubt: Der Londoner hat eine zweite Chance verdient.

Alex Albon war 2019 nur zwölf Rennen für den Toro Rosso Rennstall (heute AlphaTauri) im Einsatz, dann wurde er ins Schwesternteam Red Bull Racing befördert, um an der Seite von Max Verstappen auf Punktejagd zu gehen. Der damalige Rookie überzeugte in den restlichen Rennen der Saison, die er bis auf den WM-Lauf in Brasilien in den Punkten beendete.

Und auch in Interlagos war die Red Bull-Nachwuchshoffnung auf aussichtsreicher Position unterwegs. Doch dann wurde dem Londoner mit Thai-Wurzeln ein missglückter Überholversuch von Lewis Hamilton zum Verhängnis.

Das Duo geriet aneinander und Albon drehte sich von der Piste, wodurch er aus den Punkten fiel. Dass Hamilton, der als Dritter ins Ziel kam, noch eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte, weil die Regelhüter den Mercedes-Star als Unfallverursacher ansahen, war nur ein schwacher Trost für Albon, der vor seinem Dreher auf Podestkurs war.

Den verpassten ersten Podestplatz erzielte er in der darauffolgenden Saison, in der er erneut neben Verstappen für das Red Bull Racing-Team antrat. In Mugello schaffte er den dritten Platz, dieses Kunststück wiederholte er auch beim ersten Kräftemessen in Bahrain, das am 29. November 2020 stattfand. Dennoch musste er sein Cockpit räumen, um Platz für Sergio Pérez zu schaffen.

Albon wechselte auf die Ersatzbank und meldete sich 2022 als Williams-Pilot zurück. Im unterlegenen GP-Renner aus Grove konnte er keine Top-Ergebnisse erzielen, schaffte es aber immer wieder, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu glänzen. Deshalb ist Eddie Jordan auch überzeugt, dass der 27-Jährige eine zweite Chance bei Red Bull Racing verdient hat.

Im Podcast «Formula For Success» erklärte der 75-jährige Ex-Teambesitzer: «Ich habe eine echte Schwäche für Albon. Ich denke, wenn man ihm die richtigen Bedingungen schafft, dann könnte er wirklich sehr, sehr gut sein und ich würde gerne sehen, dass er irgendwann wieder eine Chance neben Max bekommt. Ich denke, er könnte eine große Überraschung sein.»

