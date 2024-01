George Russell (Mercedes): «Keine leichte Aufgabe»

George Russell: «Ich denke, dass wir in diesem Winter in einer viel besseren Lage sind als noch vor zwölf Monaten oder zwei Jahren»

Mercedes-Star George Russell wagt einen nüchternen Rückblick auf das vergangene Jahr, das für sein Team nicht einfach war. Der Brite weiss: Auch in der anstehenden Saison ist die Herausforderung groß.

George Russell hatte das Pech, erst dann beim Mercedes-Team an Bord zu kommen, als die jahrelange Dominanz der Sternfahrer Geschichte war. Seit zwei Jahren bleibt das Werksteam des deutschen Autobauers unter den eigenen Erwartungen und sowohl Lewis Hamilton als auch Russell müssen sich mit gelegentlichen Podestplätzen begnügen.

In seiner ersten Mercedes-Saison konnte der jüngere der beiden Teamkollegen aus Großbritannien seinen ersten GP-Sieg einfahren, beim zweitletzten Rennen 2022 auf dem Interlagos-Rundkurs von São Paulo schaffte er es sowohl im Sprint als auch im Rennen als Erster ins Ziel. Im vergangenen Jahr musste aber auch er ohne Sieg auskommen, am Ende wurde er WM-Achter.

«Es gab eine Menge verpasster Chancen, und wir hatten wirklich keine reibungslose Saison», fasst er auf «Formula1.com» rückblickend zusammen. Da habe auch das Glück gefehlt, erklärt der 25-Jährige, der überzeugt ist: «Wenn man ins Hintertreffen gerät, dann neigt man auch dazu, Pech zu haben.» Und er kommt zum Schluss: «Wir müssen einfach schneller werden, dann ist das Glück auch wieder auf unserer Seite.»

Persönlich konnte er aber zulegen, betont Russell. «Ich habe das Gefühl, dass ich sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm mein Tempo verbessert habe. Aber wir hatten auch mehr Konkurrenz, denn in der ersten Saisonhälfte war Aston Martin bei der Musik und in der zweiten Hälfte hat McLaren im Kampf um die vorderen Plätze ein Wörtchen mitreden können.»

Und auch in diesem Jahr erwartet der Mercedes-Star kein leichtes Spiel. «Wir versuchen alle, das dominanteste Auto der Formel-1-Geschichte einzuholen, und das ist wahrlich keine einfache Aufgabe. Alle müssen sich wirklich konzentrieren und alles geben, und die Zeit wird zeigen, ob uns das gelingt», erklärt er, und macht sich Mut: «Ich denke aber, dass wir in diesem Winter in einer viel besseren Lage sind als noch vor zwölf Monaten oder zwei Jahren.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Stake F1 (Sauber)

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island