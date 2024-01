Oscar Piastri (McLaren): Das war die härteste Lektion

​Der 22-jährige Oscar Piastri zeigte am GP-Wochenende von Katar eine verblüffende Leistung: Pole für den Sprint, Sieg im Sprint, Rang 2 im Grand Prix. Das war die Krönung einer hervorragenden Debütsaison.

Einige Zuschauer in Katar trauten am 7. Oktober 2023 ihren Augen nicht: Vierter Formel-1-Sprint der GP-Saison 2023, erster Formel-1-Sieg für den jungen Oscar Piastri. Der McLaren-Fahrer zeigte auf dem Losail International Circuit eine abgebrühte Leistung und sicherte dem Traditionsrennstall McLaren den ersten Sieg seit Daniel Ricciardo 2021.

Der frühere Formel-2- und Formel-3-Champion Piastri war nach dem Samstagabend-Rennen verblüffend gleichmütig: «Okay, das war ein wenig stressig, aber ich bin sehr happy, dass alles gutgegangen ist.»

«Es war am Anfang des Rennens nicht einfach gegen die Piloten auf weichen Reifen, ich dachte, wir hätten vielleicht die falsche Wahl getroffen. Aber dann konnte ich sehen, wie ihre Walzen abbauen. Mein Tempo war gut, mein Reifen-Management war auch gut. Ich darf mit mir sehr zufrieden sein.»

«Zwischendurch hat mich George Russell kalt erwischt, ich dachte, ich bekomme eine Herz-Attacke, als er mit geschnappt hat. Zum Glück konnte ich ihn später wieder überholen.»

Hand aufs Herz: Wurde Piastri nervös, als zum Schluss des Rennens klar war, dass sein Verfolger Max Verstappen ist? «Eigentlich nicht. Ich konnte den Abstand ungefähr konstant halten. Ab diesem Punkt war ich mir recht sicher, dass ich das nach Hause fahren kann.»



Solche Aussagen wirkten beim jungen Piastri aus der GP-Stadt Melbourne nicht hochnäsig. Immer wieder erstaunlich, mit welcher Ruhe er seine Aufgaben in der ersten Formel-1-Saison angegangen ist.



Die Bilanz darf sich sehen lassen: 22 WM-Einsätze, elf Mal in den Top-Ten, Dritter in Japan, Zweiter in Katar, Sieger im Katar-Sprint, neunter Schlussrang.



Welches war die eindrucksvollste Lektion von 2023? Oscar meint: «Die Leistungsdichte im Feld ist enorm. Schon der kleinste Fehler kann dich ratz-fatz einige Ränge kosten. Du kannst dir keinen Moment Ruhe gönnen.»



«Darüber hinaus habe ich beim Management eines Rennens viel dazugelernt, wie ich mit den Reifen umgehe oder wie ich die elektrische Energie am cleversten einsetze.»



«Ich darf mit meiner ersten Saison wirklich zufrieden sein, aber ich werde mich auf den Lorbeeren nicht ausruhen. Die Saison hat viel Kraft gebraucht, und das Programm 2024 ist noch anspruchsvoller.»





