Fernando Alonso: Harte Lektion in jungen Jahren

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hat in seiner bisherigen Rennfahrer-Karriere schon viel erreicht und gibt sich nur ungern mit weniger als dem Sieg zufrieden. Das war nicht immer so, wie er erzählt.

Der Ehrgeiz treibt ihn an: Fernando Alonso will gewinnen, egal, in welcher Disziplin er antritt. Der zweifache Formel-1-Weltmeister gehört zu den Ehrgeizigsten seiner Zunft und hat dank seines grossen Talents und harter Arbeit auch schon viel erreicht. Der Siegeshunger ist aber noch nicht gestillt, wie er immer wieder klarstellt.

Erster zu werden ist ihm wichtig, doch das war nicht immer so, wie er im vergangenen Jahr bei seinem Auftritt im «High Performance»-Podcast verraten hat. Auf die Frage, was der beste Ratschlag war, den er in seinem Leben bekommen hat, erklärt er: «Wenn es um das Privatleben geht, dann war ich durch meine Eltern sehr gut beraten. Sie haben mir immer die besten Ratschläge erteilt.»

«Und was das Professionelle angeht: Ich erinnere mich, wie ich als ungefähr 13-Jähriger in meinem ersten Jahr in der Kart-WM den zweiten Platz erreicht habe. Ich war überglücklich, denn das war erst mein zweites internationales Rennen und ich durfte auf das WM-Podest, das fühlte sich alles einfach unglaublich gut an. Doch als ich zu meinem Team kam, war ich der Einzige, der wirklich glücklich war», erzählt der 42-Jährige.

«Mein Chefmechaniker nahm mich dann zur Seite und sagte mir, dass er meine Gefühle verstehe und ich glücklich sein dürfe, aber dass es nicht viel zu feiern gibt, da der Zweite der erste Verlierer ist. Im Sport gewinnt man, oder man verliert. Ob Zweiter, Siebter oder Elfter – das ist alles das Gleiche. Es gibt nur einen Gewinner, und das waren nicht wir, deshalb gab es auch nichts zu Bejubeln. Ich war schockiert, und als 13-Jähriger dachte ich, dass dies wirklich hart war. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass dies ganz generell und speziell im Sport eine gute Lektion war. Wenn du gegen andere antrittst, dann tust du das nicht, um Siebter zu werden. Siebter zu werden ist im Grunde das Gleiche wie Siebzehnter zu werden. Und es gewinnt nur einer», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Stake F1 (Sauber)

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island