Steiner-Abschied von Haas: Das glaubt Martin Brundle

Der Haas-Abschied des bisherigen Teamchefs Günther Steiner hat die Formel-1-Welt überrascht. Der frühere GP-Pilot Martin Brundle vermutet, dass die Trennung nicht in bestem Einvernehmen geschah.

Seit Beginn hatte Günther Steiner das Haas-Projekt mit aufgebaut, doch nach zehn Jahren an der Spitze des jüngsten Formel-1-Rennstalls im Feld gehen der bisherige Teamchef und sein Arbeitgeber nun neue Wege. Rennstall-Eigner Gene Haas hat bereits den Nachfolger bestimmt, Ayao Komatsu soll mit seinen 20 Jahren Formel-1-Erfahrung für die sportliche Wende sorgen.

Denn das Haas-Team hat die Saison 2023 auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung beendet, dabei hatte man sich einen Fortschritt erhofft, nachdem das Team bereits 2022 den enttäuschenden achten Platz vor AlphaTauri und Williams belegt hatte. Ob das gelingt, steht in den Sternen, Experten sind sich sicher, dass Haas die Infrastruktur und damit das eigene Budget deutlich ausbauen muss, um mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Ob Unstimmigkeiten über die benötigten Investitionen zum Abgang von Steiner geführt haben, ist nicht klar. Für den früheren GP-Star und heutigen Formel-1-Experten Martin Brundle steht hingegen fest: Zwischen dem Team-Besitzer aus den USA und dem Italiener gab es Unstimmigkeiten. Der Brite schreibt in den sozialen Medien: «Es sagt immer etwas aus, wenn die Person, die das Team verlässt, nicht in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert wird.»

«Das sagt einem, dass es Differenzen gab, und ich vermute, dass wir bald mehr darüber hören werden», glaubt der 64-jährige GP-Veteran. Und Brundle ergänzt: «Das Team hat sich in den vergangenen Jahren nicht weiterentwickelt, aber es ist von aussen schwer zu sagen, warum das so war. Ich wünsche Günther viel Glück, genauso wie dem Haas-Team.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Stake F1 (Sauber)

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island