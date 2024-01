Abgang von Günther Steiner: Das sagen die Haas-Fahrer

Das Haas-Team hat sich von Teamchef Günther Steiner getrennt, der Südtiroler wird durch Ayao Komatsu ersetzt. Die Fahrer Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen haben mit Statements auf den Abgang ihres Chefs reagiert.

Damit hatte keiner gerechnet: Der bisherige Haas-Teamchef Günther Steiner hat den US-Rennstall nach zehn Jahren verlassen, wie die Karriere des Südtirolers weitergeht, ist noch nicht klar. Sein Nachfolger ist der japanische Ingenieur Ayao Komatsu, der bereits seit Jahren als Ingenieur in leitender Position für die Mannschaft von Gene Haas tätig war.

Die Ankündigung von Steiners Abgang kam unerwartet, und viele Formel-1-Experten reagieren mit Bedauern auf die Neuigkeit. Denn Steiner war einer der wenigen Teamverantwortlichen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und die Dinge beim Namen nennen.

Auch die Fahrer haben mit Bildern, auf denen sie mit Steiner zu sehen sind, und netten Worten auf den Abgang des 58-jährigen Italieners reagiert, der sowohl für die Rückkehr von Kevin Magnussen als auch für das Comeback von Nico Hülkenberg verantwortlich war.

Der Deutsche erklärte in seinem Statement in den sozialen Medien: «Danke, Günther – für dein Vertrauen, deine Freundschaft und die Chance, wieder in der Formel 1 anzutreten. Du bist ein echter Charakter, ich wünsche dir nur das Beste.»

Die Reaktion seines dänischen Teamkollegen fällt ähnlich aus. Magnussen erklärt: «Danke, Günther. Danke dafür, dass du mich 2017 auf die Reise mitgenommen hast und vielen Dank auch dafür, dass du mich 2022 wieder an Bord geholt hast. Es war sowohl ein Vergnügen als auch eine Riesenherausforderung – aber es war niemals langweilig. Bis bald und alles Gute.»

