Paukenschlag: Günther Steiner verlässt das Haas-Team

Publikumsliebling Günther Steiner wird in diesem Jahr nicht mehr für das Haas-Team an der Boxenmauer stehen. Der Südtiroler verlässt den US-Rennstall mit sofortiger Wirkung, sein Nachfolger steht auch schon fest.

Er gehört zu den beliebtesten Figuren im Formel-1-Fahrerlager und war von Anfang an dabei: Günther Steiner hat als Teamchef von Haas die Geschicke des Rennstalls aus Nordamerika gelenkt und für viele Lacher bei den Fans, Fahrern und Teamchef-Kollegen gesorgt. Nun hat der fröhliche Südtiroler, der vor allem durch seine Kraftausdrücke und seine direkte Art viele Anhänger gefunden hat, das Haas-Team unerwartet verlassen.

Sein Nachfolger wird Ayao Komatsu. Der 47-jährige Japaner ist seit 2016 beim Haas-Team. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Formel-1-Erfahrung und zwar auf der technischen als auch auf der Management-Seite. Team-Eigner Gene Haas erklärt: «Ich will mich zunächst bei Günther Steiner für seine harte Arbeit in den letzten zehn Jahren bedanken und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.»

Mit Blick auf den letzten Platz in der Konstrukteurswertung, den Haas im vergangenen Jahr belegte, ergänzt der Namensgeber des jüngsten Formel-1-Rennstalls in der Startaufstellung: «Es war klar, dass wir unsere Performance auf der Strecke verbessern müssen. Mit der Beförderung von Ayao haben wir die Technik ins Zentrum unseres Managements gerückt.»

«Wir haben einige Erfolge erzielt, aber wir müssen konsequent Ergebnisse liefern, die uns helfen, unsere übergeordneten Ziele als Organisation zu erreichen. Wir müssen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, effizient umgehen, aber der Schlüssel zu unserem Erfolg als Team ist die Verbesserung unserer Design- und Konstruktionsfähigkeiten. Ich freue mich darauf, mit Ayao zusammenzuarbeiten und grundsätzlich dafür zu sorgen, dass wir unser Potenzial ausschöpfen, das entspricht ganz meinem Wunsch, in der Formel 1 richtig mitzuhalten», ergänzte der 71-Jährige.

Komatsu selbst erklärt: «Ich freue mich natürlich sehr über die Möglichkeit, Haas-Teamchef zu werden. Ich bin seit dem Debüt des Teams im Jahr 2016 dabei und bin natürlich leidenschaftlich an seinem Erfolg in der Formel 1 interessiert. Ich freue mich darauf, unser Programm und die verschiedenen Wettbewerbsaktivitäten intern zu leiten, um sicherzustellen, dass wir eine Struktur aufbauen können, die bessere Leistungen auf der Rennstrecke hervorbringt.»

«Wir sind ein leistungsorientiertes Unternehmen. Wir waren in letzter Zeit offensichtlich nicht stark genug, was für uns alle frustrierend war. Wir haben die großartige Unterstützung von Gene und unseren verschiedenen Partnern, und wir wollen ihren Enthusiasmus mit einem verbesserten Produkt auf der Rennstrecke widerspiegeln. Wir haben ein großartiges Team von Mitarbeitern in Kannapolis, Banbury und Maranello, und ich weiß, dass wir gemeinsam die Ergebnisse erzielen können, zu denen wir fähig sind», ergänzt der neue Teamchef, der sich ganz um die sportlichen Belange kümmern soll. Um alles andere soll sich ein Chief Operating Officer kümmern, der im europäischen Werk in Banbury arbeiten wird.

