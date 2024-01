Christian Horner zu Max Verstappen: Keine Primadonna

​Alles lief 2023 wie am Schnürchen für Red Bull Racing: Max Verstappen zum dritten Mal in Folge Weltmeister, RBR erneut Sieger im Konstrukteurs-Pokal. Teamchef Christian Horner spricht über den Champion.

Das war die fast perfekte Grand-Prix-Saison für Red Bull Racing: Der Rennstall aus Milton Keynes gewann 21 von 22 WM-Läufen, nur in Singapur hatte Carlos Sainz mit Ferrari die Nase vorn. Red Bull Racing sicherte sich zum sechsten Mal den Konstrukteurs-Pokal, Max Verstappen wurde zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister.

Die 19 Saisonsiege von Verstappen (insgesamt sind es nun 54 GP-Erfolge) ringen Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner größten Respekt an. Im Podcast Secrets of Success unserer Kollegen von Sky Sports F1 sagt der 50-jährige Engländer: «Zwischendurch muss man sich das vor Augen führen – Max kam als Teenager zu uns, jetzt ist er dreifacher Champion.»

Horner gibt zu: Der Status von Verstappen bei RBR sichert ihm gewisse Sonderrechte. «Das ist unvermeidlich, und mit Lewis Hamilton bei Mercedes dürfte das kaum anders sein. Lewis hat sicher gewichtigeren Einfluss auf den Rennstall als sein Stallgefährte, und so ist das auch bei uns mit Max.»

«Allerdings muss man das als Teamchef auch unter Kontrolle behalten. Gewiss, es gibt gewisse Privilegien, die – um es in der Fußballsprache zu sagen – unser Mittelstürmer genießt. Aber er bleibt Teil einer Mannschaft, da ist kein Platz für eine Primadonna, denn ein Fahrer darf nie größer werden als das Team. Ohne die Menschen hinter ihm, ohne die Werkzeuge, die wir ihm in die Hände legen, könnte er all diese Erfolge nicht erringen.»

«Für mich ist das alles eine Frage der Ausgewogenheit. Wir anerkennen den Status, den Max erreicht hat, aber Verstappen weiß es auch zu wertschätzen, dass er alle anderen Elemente eines erfolgreichen Grand-Prix-Rennstalls braucht, um weiterhin auf solch hohem Niveau zu fahren.»





