Günther Steiner zum Haas-Aus: Ein Anruf und das war’s

Günther Steiner ist nicht mehr länger Teamchef des US-Rennstalls Haas. Der Südtiroler hat sich jetzt erstmals zu der Trennung geäußert.

Günther Steiner nutzte die Gelegenheit sofort. Es war etwas ungewöhnlich, doch das war ja auch sein Aus bei Haas. Der Südtiroler war am Samstag zu Gast bei der Autosport International Show.

Und musste dringend etwas loswerden. «Ich hatte nicht die Gelegenheit, mich bei einigen Leuten zu bedanken, als ich Haas F1 verließ. Ich möchte mich einfach bei allen Teammitgliedern bedanken, die ich nicht richtig verabschieden konnte, als ich ging», sagte er: «Also werde ich es auf diese Weise tun. Und ich möchte mich auch bei allen Fans bedanken, die uns während meiner Zeit dort unterstützt haben. Das ist fantastisch - vielen Dank an alle für die Unterstützung, die ich bekommen habe und immer noch bekomme.»

Steiner weiter: «Ja, es tut weh [sich nicht verabschieden zu können], aber sie kennen mich alle und wissen, dass ich es zu schätzen weiß, was sie getan haben. Es ist immer am besten, es ihnen direkt zu sagen. Es wäre schön zu sagen: 'Hey Jungs, danke für das, was ihr für das Team getan habt.‘»

Am 10. Januar teilte Haas mit, dass der Vertrag mit Steiner nicht verlängert wurde. Die Trennung hat viele Beobachter überrascht. Steiner erfuhr davon zwischen Weihnachten und Silvester. Und das relativ schmucklos.

«Es war ein Anruf, er [Gene] rief mich an und sagte, dass er den Vertrag, der am Ende der Saison auslief, nicht verlängern wolle und das war's», sagte Steiner.

Hat ihn der Anruf überrascht? «Ich weiß nicht, ob es eine Überraschung war, es ist immer eine Überraschung, aber am Ende gehört ihm das Team, er kann tun, was er will, und es ist seine Entscheidung.»