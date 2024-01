Piastri: Zwei wichtige Ratschläge für den Nachwuchs

Der Weg vom Kartsport in die Formel 1 ist auch für Toptalente lang und herausfordernd. Oscar Piastri hat zwei wichtige Tipps für den Nachwuchs.

Tim Tramnitz und Oliver Goethe sind zwei deutsche Talente, die in die Formel 1 wollen. Tramnitz, der 2024 in der Formel 3 an den Start gehen wird, hofft auf einen Schub durch das Red-Bull-Förderprogramm.

«Mit dem Programm fördert Red Bull Fahrer und unterstützt sie auch finanziell. Hinzu kommt auch der Aspekt, dass man als Red-Bull-Junior mit den Leuten aus der Formel 1 zusammenarbeitet», sagte er: «Man erhält also viel Input von extrem erfahrenen Menschen, was gerade mir in meiner Position natürlich extrem hilft.»

Auch Goethe gehört zum Red-Bull-Kader und fährt 2024 in der Formel 3. «Ich habe immer Sebastian Vettel, der ja auch aus dem Red-Bull-Nachwuchs stammt, gemocht. Er hatte Humor und Haltung. Ich würde gerne in seine Fußstapfen treten», sagte Goethe der dpa.

Oscar Piastri weiß, wie es geht. Wie man den Aufstieg schafft. Welchen Rat würde er jungen Fahrern wie Tramnitz und Goethe geben? «Niemals aufgeben. Es gibt immer Hürden und Herausforderungen auf dem Weg, aber sie können dich formen und dich besser machen», sagte er Speedcafe.

Und weiter: «Man muss sich immer den inneren Glauben an sich selbst bewahren, der einen dorthin gebracht hat, wo man jetzt ist.»

Das ist aber nicht alles. «Eine andere Sache ist, es zu genießen. Motorsport ist natürlich manchmal ein hartes Geschäft, aber man darf nie die Leidenschaft verlieren, die einen dazu gebracht hat, es zu verfolgen», so Piastri.

Ganz generell findet es Piastri, der 2023 seine Rookie-Saison für McLaren absolvierte, «wichtig, den Wettbewerb zu erhöhen, mehr Menschen zu ermutigen, in den Motorsport einzusteigen und die Standards kontinuierlich zu verbessern, so dass das Potenzial in jungen Jahren getestet und geschärft wird. Leider ist das kein einfacher Prozess und es gibt keinen bewährten Weg, aber ich denke, das sind gute Bausteine.»