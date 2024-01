Mercedes: Mit Toto Wolff in Formel-1-Ära 2026

​2026 beginnt eine neue Ära in der Formel 1, mit kleineren, leichteren Rennwagen und geänderten Motoren. Auf dem Kommandostand wird der Österreicher Toto Wolff bleiben: neuer Dreijahresvertrag!

Im Dezember 2020 wurde verkündet: Der Chemie-Konzern Ineos beteiligt sich zu einem Drittel am Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz, die anderen Drittel werden von der Daimler AG sowie von Toto Wolff gehalten. Der Wiener erhöhte damit seinen Anteil am Rennstall von 30 auf 33 Prozent und verpflichtete sich für weitere drei Jahre (2021, 2022, 2023).

Nun hat der 52-jährige Wiener sein Abkommen verlängert, wie der Telegraph zuerst berichtet hat. Damit bleibt Toto Wolff Teamchef des GP-Rennstalls von Mercedes bis in die neue Ära hinein, wenn ab 2026 mit kompakteren und leichteren Rennwagen gefahren wird sowie mit Antriebseinheiten mit verstärktem elektrischen Anteil.

Ineos-Chef Jim Ratcliffe, Mercedes-Geschäftsleiter Ola Källenius und Toto Wolff sind übereingekommen: Stabile Besitzerverhältnisse sind die beste Grundlage, um Mercedes zurück auf die Siegerstraße zu führen.

«Wir vertrauen einander, das ist das Wichtigste», sagt Toto Wolff. «Letztlich strebe ich als Teilhaber die optimale Rendite an, und die erreichen wir am besten, indem wir siegen. Ich würde sicher nicht an einem Posten festkleben, wenn ich den Eindruck hätte, dass jemand anders einen besseren Job machen könnte. Und ich bin sicher: Wenn dem so wäre, dann würden mir das meine Leute sagen. So aber haben wir zu dritt entschieden – lasst uns so weitermachen.»

Mercedes hat in den vergangenen zwei Jahren nur einen WM-Lauf gewonnen (George Russell in Brasilien 2022), aber Toto Wolff betont, dass sein neues Abkommen nicht an die Leistungen des Rennstalls gebunden sei. «Ich hatte noch nie eine Leistungsklausel in meinem Vertrag. Entweder man vertraut einander oder eben nicht. Wir sind als Teilhaber alle auf der gleichen Wellenlänge.»



Wolff fühlt sich nicht ausgebrannt: «Bei mir ist das Risiko eher, dass mir langweilig wird. Ich stelle mich den neuen Herausforderungen gerne, auch wenn die Situation nicht leicht zu managen ist.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island