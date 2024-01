Toto Wolff zu Lewis Hamilton: «Alter ist egal»

Lewis Hamilton und Toto Wolff 2021 in Brasilien

​Lewis Hamilton ist am 7. Januar 39 Jahre alt geworden. Der Engländer jagt seinem Ziel hinterher, weitere Rennen und Titel Nummer 8 zu gewinnen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut ihm beides zu.

Kann Lewis Hamilton zum achten Mal Formel-1-Weltmeister werden? GP-Sieger und Ex-Ferrari-Star Eddie Irvine glaubt nicht daran. Der Nordire hat festgehalten: «Die Ära Hamilton ist vorbei.»

Klar sieht das Mercedes-Teamchef Toto Wolff anders. Der 51-jährige Österreicher sagt im britischen Telegraph auf die Frage, ob Hamilton einen achten Titel gewinnen könne: «Die Antwort ist ja und zwar mit Großbuchstaben.»

«Es gibt schließlich gute Gründe, wieso Lewis sieben Mal Weltmeister geworden ist. Er hat dabei fast alle Rekorde gebrochen, und er bewegt sich dabei auf ganz anderem Niveau als die anderen Piloten.»



«Es liegt an uns, ihm ein Auto hinzustellen, das er durch und durch spüren kann und dem er daher komplett vertraut. Wenn das geschieht, dann wird er auch wieder in die Lage kommen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen.»



Fernando Alonso hat mit seinen 42 Jahren gezeigt: Das Alter muss kein Hindernis sein, um der Konkurrenz die Stirn zu bieten. Toto Wolff weiter: «39 wie bei Lewis ist doch noch kein Alter. Was entscheidet, das ist die Einstellung. Ein Fahrer muss daran glauben können, dass fast alles möglich ist.»



Lewis Hamilton und auch der 25-jährige George Russell sind bei Mercedes bis Ende 2025 unter Vertrag.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island