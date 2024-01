Mick Schumacher: Formel-1-Traum nicht begraben

In diesem Jahr wird Mick Schumacher für Alpine in der Langstrecken-WM antreten. Seinen Traum von der Rückkehr in die Königsklasse hat er aber noch nicht aufgegeben, wie er beim Saisonfinale in Abu Dhabi betont hat.

Das Jahr auf der Ersatzbank bei Mercedes war für Mick Schumacher sehr lehrreich, der junge Deutsche, der nach zwei Jahren beim Haas-Team aussortiert worden war, konnte im Werksteam des deutschen Autoherstellers die Arbeit von Lewis Hamilton und George Russell aus nächster Nähe mitbekommen und seinen Anteil am Erfolg der beiden Sternfahrer leisten.

Dafür bekam Schumacher viel Lob, einerseits von den beiden Stammfahrern, andererseits aber auch von Teamchef Toto Wolff, der betonte: «Mick hat durch seine Nachtschichten im Simulator entscheidend mitgeholfen, die Performance des Autos zu verbessern.» Und der Wiener erklärte auch: «Aus meiner Sicht verdient es Mick, in der Formel 1 am Start zu stehen.»

Allerdings bleibt er in der Königsklasse vorerst «nur» Reservist des Mercedes-Teams, Rennerfahrung sammelt er dafür mit dem Alpine-Team in seiner ersten Saison in der Langstrecken-WM. Der Traum vom Formel-1-Comeback ist aber noch nicht begraben, wie Schumacher im Fahrerlager von Abu Dhabi betont hat: «Die Formel 1 war immer mein Traum und wird dies auch bleiben.»

Die Chance, wieder Rennen zu fahren, will er sich aber dennoch nicht entgehen lassen. «Es gibt keinen Grund für mich, keine Rennen zu fahren und hinter alle anderen zurückzufallen. Ich ziehe es vor, Rennen zu bestreiten und an meinen Fähigkeiten zu arbeiten. Wenn das am Ende dazu führt, dass ich nicht in die Formel 1 zurückkehre, sondern eine andere Karriere haben werde, dann verfolge ich auch diese mit Freude», stellte der 24-Jährige klar.

